Игровой ремейк «Подземелья драконов» для рекламы и еще 9 новостей дня

Марван Кензари снимется в экранизации комикса «Старая гвардия»

Комикс рассказывает о группе воинов из разных эпох, по неизвестным причинам ставших бессмертными. На протяжении веков они сражаются бок о бок под командованием Энди (Шарлиз Терон), когда-то известной под именем Андромаха из Скифии. Кензари сыграет бывшего воина-мавра. Джина Принс-Байтвуд поставит картину.

Источник: THR

Каждое нажатие кнопок и переключателей на борту «Тысячелетнего сокола»

YouTube-канал StarWarsKids подсчитал, как часто в «Звездных войнах» герои нажимают кнопки или щелкают переключателями на борту «Тысячелетнего сокола». Использовали все фильмы, где появлялся знаменитый корабль, начиная с «Хана Соло». Финальное число — 355.

Amazon заказал производство сериала «Дикие»

Действие проекта развернется на необитаемом острове, где терпит крушение самолет. Выживает только группа девушек-подростков, которые теперь должны научится выживать посреди необузданной природы. Создатели сериала планируют показать, что значит быть женщиной в современном мире. И неважно где — в цивилизации или нет.

Источник: Deadline

Дэрби Кэмп и Джек Уайтхолл исполнят главные роли в фильме «Клиффорд — большая красная собака»

В центре сюжета проекта, основанного на одноименной детской книге, — гигантский пес Клиффорд, живущий в обычной семье. Еще крохотным красным щенком его нашла героиня Кэмп. Вымахав до невероятных размеров, Клиффорд вместе с девочкой и ее дядей (Уайтхолл) должны выступить против сил жадности. Уолт Бекер занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Variety

В Бразилии для рекламы Renault сняли игровой ремейк сериала «Подземелье драконов»

Оригинальный проект выходил с 1983-го по 1985-й и рассказывал о группе подростков, попавших в фэнтези-мир с драконами и магией. Они пытались найти путь домой, но на их пути стоял могущественный колдун Венджер, в борьбе с которым им помогал Хранитель подземелья. Последний эпизод мультсериала в итоге не увидел свет, и многие зрители так и не узнали, вернулись ли герои домой. Если верить рекламе, то вырваться в знакомый мир им в итоге помогла Renault Kwid Outsider.

Майкл Бич получил роль в сериале «Болотная Тварь»

Главная героиня сериала — микробиолог Эбби Аркейн, вынужденная вернуться в родной город, чтобы выяснить происхождение загадочного вируса. В ходе расследования она знакомится с ученым Алеком Холландом, и между ними завязываются романтические отношения, которые прерывает смерть Алека в болотной топи. Но у природы насчет Холланда другие планы: он возвращается в виде Болотной Твари, аватара растительного мира, призванного наладить баланс, нарушенный человеческим вмешательством. Бич сыграет главу крупной компании, под дружелюбной маской которого скрывается человек, способный на все для достижения своих целей. Вместе с остальным миром сериал «Болотная Тварь» смогут эксклюзивно смотреть и зрители КиноПоиска.

Источник: Deadline

Фото со съемок «Мстители: Финал»

Карен Гиллан опубликовала фотографию со съемок одной из заключительных сцен блокбастера. «Семейный портрет», — написала актриса под фото, где собрались практически все звезды франшизы.

Хейли Сквайрс снимется в сериале «Только для взрослых»

Четырехсерийный проект расскажет о современной британской порноиндустрии с точки зрения женщины, которая работает там всю свою взрослую жизнь. Зрители увидят, как нелегальное предприятие со временем превратилось в чрезвычайно прибыльный и широко развитый бизнес. Вместе со Сквайрс одну из главных ролей в сериале исполнит Руперт Эверетт.

Источник: Deadline

Арнольд Шварценеггер озвучит главную роль в мультсериале «Детский сад для супергероев»

Актер озвучит бывшего супергероя Арнольда Армстронга, который вынужден стать учителем для группы детей, получивших суперспособности в результате таинственного взрыва. Идея проекта принадлежит покойному Стэну Ли, а сценарий написал Фабиан Нициезе.

Источник: THR

Джеймс Маслоу и Эмили Бетт Рикардс исполнят главные роли в фильме «Нам надо поговорить»

Сюжет картины вращается вокруг популярного геймера, который регулярно общается онлайн с миллионами фанатов, но не знает, как разговаривать с близкими. Все меняется, когда его девушка произносит пугающее «Нам надо поговорить» и уходит на работу. Теперь до исхода дня он должен понять, что она хочет сказать. Проблема в том, что из помощников у него только друзья да интернет-фанаты. Вдобавок он должен сделать обзор на новую игру популярной франшизы, которую сам не очень-то и любит. Тодд Вульф поставит картину по собственному сценарию.

Источник: Deadline

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