Лука Гуаданьино раскритиковал нападки на Вуди Аллена

Обсуждая с IndieWire свой новый короткометражный фильм «Нерешительная», премьера которого состоялась на 72-м Каннском кинофестивале, Лука Гуаданьино признался, что его не устраивает ситуация вокруг Вуди Аллена, чья карьера застопорилась из-за старых обвинений в сексуальном нападении.

Гуаданьино считает, что против Аллена начались гонения в духе «Алой буквы», а все участники испытывают «извращенное и первобытное удовольствием от процесса».

«Алая буква» — роман американского писателя Натаниэля Готорна, действие которого развивается в Америке 17-го века. Он рассказывает об отношениях красавицы Эстер и преподобного Артура, любовь которых приводит к тому, что на девушку вешают алую букву А — «клеймо» прелюбодеяния.

«Я все еще верю в положение о правах, — говорит режиссер. — Мистер Аллен 20 лет назад пережил множество расследований и был оправдан. Наследие Вуди Аллена — его фильмы, и они фантастические. Глупец тот, кто не считает „Другую женщину“ шедевром».

Обвинения в сексуальном насилии против Аллена были предъявлены в августе 1992 года. Приемная дочь режиссера, Дилан Фэрроу, утверждала, что в детстве подверглась сексуальному нападению с его стороны. В результате полицейского расследования, включавшего несколько психиатрических экспертиз, все обвинения с режиссера были сняты. Однако вместе с появлением движения #MeToo обвинения вновь дали о себе знать.

Скандал вокруг режиссера привел к тому, что Amazon отказался выпускать его последний фильм «Дождливый день в Нью-Йорке». Аллен также не может получить финансирование для своего нового проекта. Сейчас он судится со студией, которая, по мнению его адвокатов, нарушила условия контракта.

Несмотря на скандал, Гуаданьино остается поклонником Аллена. В «Нерешительной» начальные титры специально сделаны шрифтом, который постоянно использует в своих картинах Аллен.

«Я так уже делал в прошлом с короткометражкой „Городские истории“, — заявил режиссер. — Я попросил режиссера Эриеля Шульмана, который также превосходный художник, нарисовать от руки титры в духе Вуди Аллена».

Сейчас Гуаданьино работает над сериалом HBO «Мы те, кто мы есть». По словам режиссера, он снимает на цифру и рассчитывает сделать сериал, который можно будет смотреть на телефоне, планшете, компьютере или телевизоре.

Источник: IndieWire