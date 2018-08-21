Крис Хемсворт мог сыграть Гамбита в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха»

В беседе с Variety Крис Хемсворт рассказал, что, прежде чем получить роль в «Торе» Кеннета Браны, он пробовался во множество других проектов, среди которых был «Бросок кобры» и «Люди Икс: Начало. Росомаха». По словам актера, его почти утвердили в первый фильм, но его обошел Ченнинг Татум. Во втором случае роль Гамбита у него из-под носа увел Тейлор Китч.

Хемсворт, однако, не переживает по поводу упущенных возможностей, ведь иначе он бы не стал богом грома киновселенной Marvel.

«Тогда я злился. У меня кончались деньги, — говорит Хемсворт. — Но если бы я сыграл одного из тех персонажей, то не сыграл бы Тора».

Роль Тора во многом стала для Хемсворта определяющей, но поначалу актер считал, что застрял на месте. Лишь во время работы над третьим «Тором» ему показалось, что бог грома смог раскрыться полностью. Также ему очень понравился Толстый Тор (или Лебовски Тор, как называет его сам актер), появившийся в «Финале» со спутанной бородой и животиком. Новая версия вдохнула в персонажа новую жизнь.

«На грим и прическу уходило часа три, — рассказал Хемсворт о превращении в Толстого Тора. — Потом надевали костюм, особенно для сцен без рубашки, большой и сделанный из силикона. Он весил около 40 килограмм. Очень изматывающе. На руках и ногах у меня были грузы, чтобы я иначе двигался по площадке и махал руками».

Изначально планировалось, что к середине фильма фигура Тора вернется к своему привычному мускулистому состоянию, но Хемсворт настоял, чтобы Толстый Тор остался до самого конца.

«Мне понравилась эта версия Тора. Она отличалась от всех других вариаций персонажа», — признался Хемсворт.

«Люди постоянно подходили ко мне, обнимали как гигантского медвежонка или гладили мой живот, словно я беременный, — добавил актер, вспоминая реакцию коллег на Толстого Тора. — Или пытались усесться мне на колени, будто я Санта-Клаус. Всем очень понравилось. Я чувствовал себя стариком, пожилым дедушкой, окруженным детишками».

Хемсворт читает, что зрители смогли принять более смешного Тора благодаря его роли в «Охотниках за привидениями» Пола Фига. Однако актер мог не появиться в картине, так как подумывал отказаться от роли Кевина.

«Вечером, перед началом съемок я почти отказался, — говорит Хемсворт. — За три или четыре недели до этого Пол сказал мне: „Я допишу персонажа. Не переживай“. А потом я получил сценарий, и ничего не изменилось».

Агент актера в последний момент организовал встречу с режиссером, который заверил Хемсворта, что все будет нормально, главное, импровизировать.

«Я боялся выйти на площадку, — продолжает Хемсворт. — У меня не было точного плана, я просто реагировал на действия других и чувствовал себя глупо. Это я и использовал».

В «Охотниках за привидениями» Хемсворт доказал, что за красивым лицом и мускулистым телом скрывается отличный комедийный актер.

Источник: Variety