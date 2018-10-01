Элтон Джон отстоял использование секса и наркотиков в «Рокетмене»

В колонке для The Guardian Элтон Джон рассказал о том, как проходил процесс создания «Рокетмена» — биографической картины о его жизни и карьере. По словам музыканта, некоторые студии их тех, кто хотел взяться за проект, предлагали сократить количество секса и наркотиков на экране, чтобы фильм мог выйти с рейтингом PG-13.

«Но моя жизнь была не PG-13, — написал Джон. — Я не хотел, чтобы фильм был переполнен наркотиками и сексом, но в той же степени все знают, что в 1970-х и 1980-х у меня хватало и того и другого. Так что бессмысленно было делать фильм, в котором подразумевалось, что после каждого выступления я тихонько возвращался в отель в компании стаканчика теплого молока и Библии».

Студиям также не нравились нарочито фантастические элементы, раскиданные по картине. Режиссер Декстер Флетчер наполнил фильм воображаемыми сценами, тогда как продюсеры желали видеть более стандартный байопик. Джон считает, что они просто не уловили суть его истории.

«В „Рокетмене“ есть сцена, где я выступаю в клубе Troubadour в Лос-Анджелесе, и все в комнате начинает парить, включая меня. Честно, по ощущениям так все и было», — написал музыкант.

По словам Джона, «Рокетмен» впервые дал о себе знать в начале 2000-х. Он выступал Лас-Вегасе с программой The Red Piano, для которой режиссер Дэвид Лашапель снял несколько короткометражек, завязанных на песнях музыканта. Несколько моментов особенно прочно врезались в память: актер в роли Джона пытается покончить с собой, а трансгендерная исполнительница Аманд Лепор сидит в кресле, пока из ее влагалища вылетают снопы искр. Так Лашапель интерпретировал слова песни «Someone Saved My Life Tonight».

Джон посмотрел на это все и подумал: «Если и снимать фильм обо мне, то именно так».

Джон признался, что его мало волновало прошлое, но в какой-то момент он все-таки решил, что пора рассказать миру историю своей жизни. Ли Холлу был заказан сценарий, который оказался очень честным, чем и понравился Джону. Разные режиссеры подступались к проекту, разные актеры, включая Джастина Тимберлэйка и Тома Харди, планировали сыграть главную роль. В итоге постановщиком был назначен Флетчер, а роль досталась Тэрону Эджертону.

Премьера «Рокетмена» прошла в рамках 72-го Каннского кинофестиваля, где лента заслужила стоячие овации критиков и зрителей. Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: The Guardian

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