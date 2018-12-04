Перед финалом «Игры престолов» Кит Харингтон отправился на лечение от стресса

Работа над финальным сезоном «Игры престолов» плохо сказалась на исполнителе роли Джона Сноу Ките Харингтоне. За несколько недель до премьеры заключительного сезона актер лег на лечение в клинику Prive-Swiss в штате Коннектикут. Последний месяц Харингтон находится в центре, где борется с последствиями работы над сериалом — стрессом и злоупотреблением алкоголем.

«Кит решил использовать этот перерыв в его графике как возможность, чтобы провести время в центре здоровья и поработать над некоторыми личными проблемами», — заявил публицист актера.

В документальном фильме «Последний дозор», который рассказывает о создании восьмого сезона «Игры престолов», заметно, как сильно Харингтон переживает. Во время читки сцены, где Джон убивает Дейенерис, актер не выдержал и расплакался. Впоследствии он признался, что был шокирован «определенными событиями».

По словам самого Харингтона, тяжелее всего ему пришлось, когда его герой оказался в центре сюжета сериала. Актер начал ходить к терапевту и чувствовал себя чрезвычайно уязвимым. «Не самый лучший период моей жизни», — признался Харингтон.

В беседе с Esquire Харингтон рассказал, что во время съемок последних сцен восьмого сезона у него случился полноценный нервный срыв. Когда с актера начали снимать костюм Джона Сноу, он почувствовал себя освежеванным. «Казалось, что они бесцеремонно в последний раз срывают с меня этого персонажа», — заметил Харрингтон.

«Финал „Игры престолов“ сильно ударил по Киту, — рассказал друг Харингтона. — Он понял: „Это все, это конец“. Многие годы они усердно работали над проектом, и он задумался: а что дальше? В клинике он в первую очередь в связи со стрессом и переутомлением, а также из-за алкоголя».

В клинике он проходит психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и практикует медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Жена Харингтона, Роуз Лесли, всеми силами поддерживает мужа во время лечения.

Источник: Page Six