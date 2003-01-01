Трейлер сериала «Болотная Тварь»: Южная готика и первобытный ужас

Создатели сериала «Болотная Тварь» решили пойти по пути настоящего хоррора: в центре сюжета здесь некая болезнь, порожденная луизианским болотом. И мало того что она начинает уносить человеческие жизни, так она еще и возвращает их в виде растительных зомби, чьи искаженные тела контролируют разросшиеся ветки и корни.

Главная героиня сериала — микробиолог Эбби Аркейн, вынужденная вернуться в родной город, чтобы выяснить происхождение загадочного вируса, выкашивающего местное население. В ходе расследования она знакомится с Алеком Холландом, изучающим загрязнения местного болота. Между ними завязываются романтические отношения, которые прерывает смерть Алека в болотной топи. Но у природы насчет Холланда другие планы: он возвращается в виде Болотной Твари, аватара растительного мира, призванного наладить баланс, нарушенный человеческим вмешательством.

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