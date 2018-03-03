Тизер третьего сезона «Джессики Джонс»: Последнее дело

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После третьего сезона «Джессики Джонс» окончательно прекратит свое существование телевизионная вселенная Marvel, созданная вместе с Netflix. Остались в прошлом Каратель и Сорвиголова, студия теперь работает над собственными сериалами о супергероях.

В третьем сезоне Джессике придется столкнуться с особо опасным и чрезвычайно умным психопатом, остановить которого в одиночку ей не под силу. Помочь может только Триш, но сперва надо залатать поломанные отношения с подругой. Однако в итоге противоречащие друг другу представления о героизме приведут к тому, что жизни обоих изменятся навсегда.

Третий сезон «Джессики Джонс» станет доступен подписчикам Netlfix 14 июня.

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