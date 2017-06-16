В Москве пройдет ретроспектива победителей фестиваля «Кинотавр»

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1 и 2 июня в киноцентре «Каро 11 Октябрь» в Москве состоится ретроспектива фильмов-лауреатов фестиваля «Кинотавр», приуроченная к 30-летию киносмотра. Ретроспектива откроется картиной «Изображая жертву» — победителем 2006 года. После показа состоится встреча с режиссером фильма Кириллом Серебренниковым и продюсером Александром Роднянским.

Участники ретроспективы:

«Изображая жертву», режиссер Кирилл Серебренников

«Анкор, еще анкор!», режиссер Петр Тодоровский

«Время танцора», режиссер Вадим Абдрашитов

«Брат», режиссер Алексей Балабанов

«Война», режиссер Алексей Балабанов

«Волчок», режиссер Василий Сигарев

«Географ глобус пропил», режиссер Александр Велединский

«Класс коррекции», режиссер Иван Твердовский

Вход на все показы бесплатный, забронировать билеты и узнать точное расписание можно по здесь. Ретроспектива пройдет при поддержке «Кинотавра», «Сбербанк Первый» и КАРО.Арт.

Источник: Пресс-служба фестиваля «Кинотавр»

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.

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