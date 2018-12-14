Джейсон Момоа вспомнил о поисках лучшей пинты «Гиннесса» в Ирландии

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Джейсон Момоа сейчас занят на съемочных площадках несколько проектов, среди которых и масштабная фантастика Дени Вильнева «Дюна». Во время работы актер затосковал по дому и начал копаться в фотографиях, где и обнаружил одно времен съемок первого сезона «Игры престолов»: когда он ночевал в фургоне, потому что не было денег, чтобы вернуться домой.

«В стороне от дороги, на какой-то тихой парковке Донегола, — написал Момоа. — Это был удивительно простой момент с моим другом Брайаном Мендозой. Во время съемок „Игры престолов“ у нас образовался небольшой перерыв. Денег на билет домой не было, так что мы арендовали фургон в Белфасте и катались по прекрасной Ирландии в поисках лучшей пинты „Гиннесса“. Как выяснилось, он везде идеальный. Помню и ценю множество людей и историй того времени. Простейший момент, который я запомнил особенно. Я все еще скучаю по семье. Уже долго в пути и, такое ощущение, только начал».

В ранних сезонах «Игры престолов» Момоа сыграл Кхала Дрого, после чего его карьера пошла вверх. Он исполнил главную роль в экранизации комиксов «Аквамен», который собрал в мировой прокате 1,14 млрд долларов. Сейчас актер снимается в «Дюне», где Дункана Айдахо, харизматичного и смертоносного оружейного мастера дома Атрейдес. В 2019 году зрители смогут увидеть Момоа в фантастическом сериале «Смотри».

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