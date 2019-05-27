Шутка Джастина Лонга на съемках «Крепкого орешка 4» напугала Брюса Уиллиса

Обсуждая свою карьеру с PeopleTV, Джастин Лонг припомнил историю со съемочной площадки боевика «Крепкий орешек 4.0», когда он решил разыграть Брюса Уиллиса. В результате он своими глазами увидел, как паникует обычно непоколебимый Джон МакЛейн.

История произошла во время съемок очередной сцены погони. По словам Лонга, обычно кинематографисты используют спецэффекты, чтобы сымитировать скорость, но здесь актеры действительно находились в машине, которую болтало из стороны в сторону. Перед началом Уиллис посоветовал Лонгу принять таблетку от укачивания.

У Лонга, однако, были другие планы. Он попросил ассистента принести ему овсянки и, пока Уиллис не видел, набрал в рот порцию.

«Закончили дубль, а операторы продолжали снимать, потому что знали: я приготовил прикол, — говорит Лонг. — И Брюс такой: „Как ты себя чувствуешь, парень? Я говорил, что тебе надо принять…“»

Уиллис не успел закончить предложение. Лонг, изобразив сильное несварение, выложил всю овсянку прямо на себя.

«Никогда видел, как Джон МакЛейн паникует, — признался Лонг. — Потому что в фильмах он не паникует, но он **** запаниковал».

К несчастью для Уиллиса, съемки требовали, чтобы они остались в машине. «Он был реально выбит из колеи, — продолжает Лонг. — Он мог только опустить стекло и закричать: „Выпустите нас, выпустите нас!“»

Лонг не уточнил, как в итоге Уиллис отнесся к шутке.

Источник: EW

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