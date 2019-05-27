Шутка Джастина Лонга на съемках «Крепкого орешка 4» напугала Брюса Уиллиса

СегодняОбсудить0

Обсуждая свою карьеру с PeopleTV, Джастин Лонг припомнил историю со съемочной площадки боевика «Крепкий орешек 4.0», когда он решил разыграть Брюса Уиллиса. В результате он своими глазами увидел, как паникует обычно непоколебимый Джон МакЛейн.

История произошла во время съемок очередной сцены погони. По словам Лонга, обычно кинематографисты используют спецэффекты, чтобы сымитировать скорость, но здесь актеры действительно находились в машине, которую болтало из стороны в сторону. Перед началом Уиллис посоветовал Лонгу принять таблетку от укачивания.

У Лонга, однако, были другие планы. Он попросил ассистента принести ему овсянки и, пока Уиллис не видел, набрал в рот порцию.

«Закончили дубль, а операторы продолжали снимать, потому что знали: я приготовил прикол, — говорит Лонг. — И Брюс такой: „Как ты себя чувствуешь, парень? Я говорил, что тебе надо принять…“»

Уиллис не успел закончить предложение. Лонг, изобразив сильное несварение, выложил всю овсянку прямо на себя.

«Никогда видел, как Джон МакЛейн паникует, — признался Лонг. — Потому что в фильмах он не паникует, но он **** запаниковал».

К несчастью для Уиллиса, съемки требовали, чтобы они остались в машине. «Он был реально выбит из колеи, — продолжает Лонг. — Он мог только опустить стекло и закричать: „Выпустите нас, выпустите нас!“»

Лонг не уточнил, как в итоге Уиллис отнесся к шутке.

Источник: EW

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Харрисон Форд прокомментировал будущее «Индианы Джонса»

Вчера

Петиция с требованием взять Дэнни ДеВито на роль Росомахи собрала 30 000 подписей

23 мая

В Google появилась перчатка Таноса

26 апреля

Киану Ривз помог пассажирам отмененного авиарейса

27 марта

Главное сегодня

Гидора, Мотра и воздушный шарик: Репортаж со съемок «Годзиллы 2»

Сегодня

От песиков до мемов: 15 лучших Telegram-каналов о кино

Сегодня

Тизер третьего сезона «Джессики Джонс»: Последнее дело

Сегодня

Слух дня: Sony хочет добавить Венома в «Человека-паука 3» студии Marvel

Сегодня

Дозор окончен: Что мы узнали из документального фильма об «Игре престолов»

Вчера

В Москве пройдет ретроспектива победителей фестиваля «Кинотавр»

Сегодня

Джейсон Момоа вспомнил о поисках лучшей пинты «Гиннесса» в Ирландии

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании