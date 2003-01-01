Бокс-офис России: «Аладдин» зарабатывает лучше «Красавицы и чудовища»

1. «Аладдин» (1-я неделя), 379 млн рублей, 1,3 млн зрителей, 37 070 сеансов

Старт «Аладдина» выдался более чем уверенным. Результат первого уик-энда «Дамбо» оказался превзойден сразу на 135 млн рублей. Новинка продемонстрировала уровень ожидания, сравнимый с «Красавицей и чудовищем». Однако «Аладдину» удалось заработать больше этого релиза на 35 млн рублей. Кроме того, «Аладдин» показал лучшие цифры стартового уик-энда среди проектов Гая Ричи («Меч короля Артура» собрал 294 млн рублей). Самый успешный старт ребутов классических мультфильмов студии Disney, впрочем, по-прежнему принадлежит «Книге джунглей» — та в 2016-м заработала за первые четыре дня проката 503 млн рублей.

2. «Тайная жизнь домашних животных 2» (превью), 145 млн рублей, 535 тысяч зрителей, 11 578 сеансов

Сиквел мультфильма студии Illumination работал в формате превью всего два дня — в субботу и воскресенье. Этого с лихвой хватило для второй позиции в российском бокс-офисе. Именно «Тайной жизни домашних животных 2» принадлежат показатели лучшей наработки на один экран (11 852 рубля) и лучшей средней посещаемости (46 зрителей на одном сеансе). У «Аладдина», например, аналогичные показатели такие: 9854 рубля и 34 зрителя. Все это говорит о том, что перед нами один из самых кассовых релизов 2019 года, который покажет свою истинную силу уже в ближайший уик-энд. Немного настораживает лишь один факт: оригинальный мультфильм в 2017-м году также выходил в формате двухдневного превью. И тогда сборы были заметно выше — 191 млн рублей. Впрочем, надо делать поправку на разницу дат. Первая «Тайная жизнь» стартовала в августе, то есть в период школьных каникул. Сейчас же каникулы начались далеко не во всех школах, поэтому можно ожидать, что целевая аудитория подтянется в кинотеатры после 30 мая.

3. «Покемон. Детектив Пикачу» (2-я неделя), 98 млн рублей (-60%), 394 тысячи зрителей, 21 540 сеансов

На фоне солидного выступления семейных новинок «Покемон» выглядит скоропортящимся релизом, задвинутым на второй план. Общая выручка фильма за 11 дней составляет 404 млн рублей — примерно столько прокатчик планировал заработать в стартовый уик-энд. Финальный результат картины вряд ли превысит 500 млн рублей, что ставит «Детектива Пикачу» в один ряд с такими блокбастерами-середняками, как «Дамбо» (474 млн рублей) и «Бамблби» (459 млн рублей).

4. «Джон Уик 3» (2-я неделя), 75 млн рублей (-67%), 253 тысячи зрителей, 13 314 сеансов

Боевик с Киану Ривзом в главной роли за два уик-энда освоил 361 млн рублей и превзошел итоговые сборы «Джона Уика 2» (331 млн рублей). Триквел нацелился на финальный результат в районе 420—430 млн рублей. В прошлом обзоре мы поспешили сообщить, что «Джон Уик 3» стал самым кассовым независимым релизом 2019 года в России. Поправляемся: «Зеленая книга» с 568 млн рублей по-прежнему недостижима. Но «Джон Уик 3» уверенно стоит на втором месте в инди-списке.

5. «Гори, гори ясно» (1-я неделя), 45 млн рублей, 161 тысяча зрителей, 11 694 сеанса

Не самый банальный концепт (супергеройское кино встречается с хоррором) от Sony показал совершенно рядовой результат. На том же уровне стартовал такой жанровый аналог студии, как «Слендермен» (42 млн рублей). Семь лет назад «Добро пожаловать в Зомбилэнд» собирал примерно столько же (47 млн рублей с учетом СНГ). Не считающийся кассовой удачей «Оверлорд» показывал в прошлом году более уверенные сборы — 63 млн рублей на старте. Однако и скромного результата хватило, для того чтобы Россия с 760 тыс. долларов стала самым успешным среди 50 зарубежных рынков для «Гори, гори ясно». На втором месте идет Южная Корея, где хоррор заработал 550 тыс. долларов.

6. «Отпетые мошенницы» (3-я неделя), 26 млн рублей (-63%), 91 тысяча зрителей, 4174 сеанса

Заочное состязание комедии с «8 подругами Оушена» можно считать официально проигранным. После третьей недели проката в копилке «Мошенниц» 317 млн рублей, тогда как «Подруги Оушена» за аналогичный период собрали 347 млн рублей. Впрочем, это все равно выдающийся результат для гораздо более бюджетной новинки. Россия (вместе с СНГ) остается самой успешной зарубежной территорией для проекта — здесь он заработал больше 5 млн долларов. На втором месте в мире — Великобритания с 3,1 млн долларов.

7. «Мстители: Финал» (3-я неделя), 16 млн рублей (-74%), 56 тысяч зрителей, 3081 сеанс

Финальная часть «Мстителей» довела свои сборы до 2,557 млрд рублей. Лидерству этой картины в бокс-офисе 2019 года в ближайшее время, видимо, ничто не угрожает.

8. «Красивый, плохой, злой» (1-я неделя), 10 млн рублей, 32 тысячи зрителей, 2091 сеанс

Триллер показал средний результат для независимого жанрового арт-мейнстрима со звездой в главной роли. Так, фантастическая драма «Высшее общество» в этом году стартовала несколько хуже (6,9 млн рублей), детективный триллер «Время возмездия» — на схожем уровне (9,6 млн рублей), а нуар «В объятиях лжи» демонстрировал более уверенный результат (15 млн рублей).

9. «Ядовитая роза» (1-я неделя), 5,4 млн рублей, 16 тысяч зрителей, 1462 сеанса

Еще один инди-триллер выступил так же, как «Закатать в асфальт» (5,5 млн рублей на старте), то есть из рук вон плохо. О том, что проекту не удалось заинтересовать аудиторию, красноречиво говорят худшие показатели средней посещаемости в топ-10 — 10 человек на одном сеансе.

10. «В метре друг от друга» (3-я неделя), 3,9 млн рублей (-68%), 16 тысяч зрителей, 767 сеансов

Подростковая мелодрама за три недели собрала 196 млн рублей и сумеет превзойти итоговый результат «Трех метров над уровнем неба. Я тебя хочу» (198 млн рублей с учетом СНГ). На фоне во многом неожиданных успехов «После» (189 млн рублей) и «В метре друг от друга» интересно посмотреть, как выступит в прокате их отечественный аналог — фильм Оксаны Карас «Выше неба», который тот же дистрибьютор («Вольга») выпускает в июне.

Летний сезон блокбастеров в разгаре, поэтому каждую неделю зрителя ожидает крупнобюджетная новинка, а то и не одна. На сей раз это два сиквела — уже заявившая о себе «Тайная жизнь домашних животных 2» и «Годзилла 2: Король монстров». Для поклонников арт-кино припасена «Золотая перчатка» Фатиха Акина — один из самых скандальных и обсуждаемых фильмов Берлинского кинофестиваля.