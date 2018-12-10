Создатели «Годзиллы 2» рассказали о монстрах сиквела

В блокбастере «Годзилла 2: Король монстров» на экране появится сразу несколько знаменитых кайдзю, и авторы фильма тщательно продумали, каким будет каждое чудовище. Режиссер Майкл Догерти и Скотт Чамблисс рассказали в беседе с Entertainment Weekly, как жизнь в вулкане повлияла на облик Родана, как изменился дизайн Мотры и почему Гидору играли сразу три актера.

Догерти считает, что создатели фильмов о Годзилле всегда недооценивали крылатого Родана, смахивающего на гигантского птеродактиля. «Во многом он сильнее Годзиллы, ведь ему для разрушения города достаточно пролететь над ним, — говорит режиссер. — Ему не надо ломать все вручную, он вроде крылатой атомной бомбы».

В «Годзилле 2» Родан живет в вулкане, так что дизайнеры попытались внести его элементы в образ монстра. «Мы подправили Родана, чтобы он выглядел как существо, эволюционировавшее для жизни в подобных условиях, — добавил Догерти. — Так что если присмотреться, то его чешуя похожа на вулканический камень. Даже цвет темного вина — кирпично-красный — напоминает о вулкане. Мы многое взяли из мифов о фениксе, рожденном из огня, восстающем из пепла».

При работе над Мотрой авторы попытались придумать что-то отличное от гигантского мотылька, но при этом сохранить нетронутыми знакомые элементы.

«К каждому монстру мы подходили как к отдельному персонажу, чьи внутренние характеристики проявляются через их тела, — говорит Чамблисс. — Мотру обычно представляют как женское существо, так что мы хотели придать ей не только женственности и грации, но и безумной силы и неудержимости».

«Для меня было важно, чтобы ее новый дизайн почтил то, что было раньше, но при этом очень хотел добавить идею, что она биолюминесцентная, — продолжает Догерти. — Природа-мать наделила биолюминесценцией множество разных животных, и мне нравится идея, что Мотра использует свою биолюминесценцию для общения и, возможно, как оружие».

Гидора оказался самым сложным. Он один из самых сильных монстров франшизы, и авторы боялись, что он получится слишком скучным. Вдобавок надо было как-то дистанцироваться от остальных драконов из поп-культуры. В итоге стараниями Догерти Гидора получил не одну, а сразу три личности, которые сыграли три актера: Алан Макссон, Ричард Дортон и Джейсон Лилз.

«Было очень важно, что личность каждой головы Гидоры немного отличалась от другой, — рассказал режиссер. — Мне понравилась идея, что у каждой головы свой характер и привычки, где центральная выступает в роли альфы. Он вроде как старший брат и самый серьезный. А другие две немножко отличаются. Одна голова более агрессивная и упрямая. У другой есть признаки любопытства. Так что во многом они как тройняшки. Знаете, у них много общего, но каждый по-своему реагирует на происходящее. Гидора — один персонаж с тремя разными личностями, и при захвате движений и мимики это показалось нам наиболее логичным. Было весело к тому же».

Спустя пять лет после столкновения монстров в Сан-Франциско гигантские чудовища вновь дают о себе знать. Вслед за Годзиллой возвращаются и другие мегахищники — Мотра, Родан и трехголовый Гидора. Когда эти древние чудовища, со временем превратившиеся в полузабытые мифы, вновь появятся, человечеству останется отойти в сторонку и постараться не погибнуть.

Источник: EW 1, 2, 3