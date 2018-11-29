«Kingsman 3» завершит историю Эггси и Гарри

Режиссер «Kingsman» Мэттью Вон в беседе с Digital Spy рассказал, что третий фильм экшен-серии закончит историю молодого супершпиона Эггси (Тэрон Эджертон) и его наставника Гарри (Колин Фёрт).

«Мы намерены подвести черту под отношениями Эггси и Гарри, — говорит Вон. — Последняя глава их истории должна быть рассказана, и мы готовы это сделать. Я надеюсь приступить к съемкам позже в этом году или в начале следующего».

«Как говорил сам Тэрон, ему не терпится вновь стать Эггси, — добавил Вон, продюсер «Рокетмена», где Эджертон сыграл Элтона Джона. — Потому что в эмоциональном плане это не так выматывает».

Сейчас Вон работает над приквелом «Kingsman: Большая игра», действие которого развернется в период Первой мировой войны. Фильм расскажет о зарождении секретной организации, стоящей на защите мира. В центре сюжета — Конрад (Харрис Дикинсон), молодой и наглый сын герцога Оксфордского. Он мечтает служить на благо Англии и в итоге оказывается втянутым в тайный мир шпионов и убийц.

После «Большой игры» Вон планирует приступить к съемкам «Kingsman 3».

Источник: Digital Spy

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.