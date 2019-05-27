Слух дня: Sony хочет добавить Венома в «Человека-паука 3» студии Marvel

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Ранее в сети появились слухи, что Дэдпул в будущем станет частью киновселенной Marvel. Источники утверждали, что студия думает добавить его в третий фильм о Человеке-пауке. Но если верить информации другого инсайдера, то дело обстоит иначе. Болтливый наемник останется сам по себе, а студия Sony желает видеть в фильме Венома в исполнении Тома Харди.

«Планов добавлять Дэдпула в „Человека-паука 3“ киновселенной Marvel нет, но Sony очень хочет, чтобы в нем появился Веном Тома Харди. У Дэдпула были собственные фильмы, но он никогда не появлялся в основной серии „Люди Икс“, и в киновселенной Marvel будет так же».

Роджер Уорделл — неизвестный пользователь Twitter, который в декабре 2018 года достаточно точно предсказал большинство сюжетных поворотов «Мстители: Финал», включая появление прошлых актеров франшизы. Никто не знает, откуда Уорделл берет информацию. Ранее он заявил, что сценарий «Стражей Галактики 3» включает в себя создателя Ракеты Высшего Эволюционера и дочь Дракса.

После слияния Fox/Disney многие фанаты начали строить предположения, как студия введет в франшизу мутантов и Фантастическую четвертку. Насчет главной семьи Marvel никакой информации нет, но касательно Людей Икс Кевин Файги неоднократно заявлял, что их появления в киновселенной придется подождать, так как для них пока нет места в пятилетнем плане.

Стоит отметить, что на данный момент представленная информация не более чем слух, который в итоге может оказаться фальшивкой.

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