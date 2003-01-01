Трейлер фильма «Кома»: Прогулки во сне

СегодняОбсудить0

«Кома» — любопытный продюсерский проекта Сарика и Гевонда Андреасянов, работа над которым началась в далеком 2016 году. Фильм выглядит интересно из-за визуального и сюжетного наполнения: действие развивается в пространстве, где существуют все люди попавшие в кому, где причудливо переплетаются воспоминания, а законы привычной реальности практически не действуют. Выглядит все это как минимум очень красиво.

В центре сюжета — молодой архитектор в исполнении Риналя Мухаметова, который после аварии оказался в коме и попал в мир, сотканный из воспоминаний людей, находящихся в таком же состоянии. Ему предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, встретить любовь, выжить и, может, найти выход в реальный мир.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.

Смотрите также

Тизер-трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»: Да придет спаситель франшизы

23 мая

Трейлеры пятого сезона «Черного зеркала»: Телефоны, куклы и недомолвки

21 мая

Трейлер «Однажды… в Голливуде»: Магия кино от Квентина Тарантино

21 мая

Трейлер «Истории игрушек 4»: Игры кончились

21 мая

Главное сегодня

Трейлер фильма «Кома»: Прогулки во сне

Сегодня

«Кобра» станет сериалом и еще 12 новостей прошедших дней

Сегодня

Итоги Каннского фестиваля: Паразиты как диагноз

Вчера

Киновещь дня: Украшения Дейенерис

Сегодня

Видео: Как «Матрица» стала культовым фильмом

25 мая

Американский бокс-офис: «Аладдин» собирает лучше ожиданий

Сегодня

Харрисон Форд прокомментировал будущее «Индианы Джонса»

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании