Трейлер фильма «Кома»: Прогулки во сне

«Кома» — любопытный продюсерский проекта Сарика и Гевонда Андреасянов, работа над которым началась в далеком 2016 году. Фильм выглядит интересно из-за визуального и сюжетного наполнения: действие развивается в пространстве, где существуют все люди попавшие в кому, где причудливо переплетаются воспоминания, а законы привычной реальности практически не действуют. Выглядит все это как минимум очень красиво.

В центре сюжета — молодой архитектор в исполнении Риналя Мухаметова, который после аварии оказался в коме и попал в мир, сотканный из воспоминаний людей, находящихся в таком же состоянии. Ему предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, встретить любовь, выжить и, может, найти выход в реальный мир.

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