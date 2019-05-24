«Кобра» станет сериалом и еще 12 новостей прошедших дней

«Королю Льву» прогнозируют 180—230 млн долларов за первый уик-энд

Эксперты считают, что на кассу проекта повлияют общая заинтересованность ремейком (первый тизер собрал за сутки 224,6 млн просмотров), любовь зрителя к оригиналу, а также актерский состав и режиссер картины Джон Фавро.

Источник: BoxOfficePro

Боевик 1986 года «Кобра» может стать сериалом

В беседе с Deadline Сильвестр Сталлоне рассказал, что рассматривает возможность вернуть Кобру на экраны в сериале стрим-сервиса. Главный герой «Кобры» — суперполицейский, штурмовой отряд из одного человека. Он выходит на след убийцы, за которым стоит целая армия преступников-маньяков, стремящихся уничтожить свидетельницу их кровавой вакханалии. Какие-либо подробности о сериале пока отсутствуют.

Источник: Deadline

Netflix выпустит серию короткометражек «Маленькое черное зеркало»

Стрим-сервис пригласил разных YouTube-знаменитостей, чтобы они создали собственные истории, вдохновленные сериалом «Черное зеркало». Ролики будут выпущен в качестве рекламных материалов проекта Чарли Брукера, пятый сезон которого увидит свет 5 июня.

Источник: Deadline

В Америке готовят англоязычный ремейк французского фильма «Невидимые»

Оригинал рассказывает о ночлежке для бездомных женщин, которая в ближайшее время должна закрыться по решению администрации района. Время на исходе, и работники центра готовы пойти на все, чтобы вернуть своих подопечных в ряды общества. Луис-Жюльен Пети снял картину. Подробности ремейка отсутствуют.

Источник: Deadline

NBC закрыл сериал «Курс биологии» после второго сезона

«С сильнейшим сожалением я вынужден объявить, что „Курс биологии“ подойдет к концу после этого сезона, — сообщил в Twitter создатель сериала Майкл Патрик О’Брайэн. — Из-за потрясающих сценаристов, актеров и съемочной группы это был самый любимый проект в моей жизни. Как и в случае большинства закрытых сериалов, мне кажется, мы только начали чувствовать ритм, и всем нравилось работать, так что все это очень тяжело. У нас осталось четыре эпизода, и эти четыре эпизода мои самые любимые».

Сюжет сериала вращался вокруг Джека Гриффина, гарвардского профессора философии. Потерпев неудачу на работе своей мечты, он вынужден вернуться в родной штат Огайо и начинает преподавать биологию в местной школе.

Hulu заказал сериал-антологию «Озерные монстры Северной Америки»

Действие восьмисерийного проекта, основанного на одноименной книге Натана Баллингруда, развернется в Луизиане, жители которой постоянно сталкиваются с разными монстрами, от вампиров до падших ангелов. Эти встречи заставляют местных жителей пересмотреть отношение к собственным сломанным жизням. Мэри Лоус напишет сценарий адаптации.

Источник: Deadline

Эмилия Кларк могла появиться в третьем «Железном человеке»

Сценарист картины Дрю Пирс опубликовал в Instagram фото с читки сценария, где он читал реплики Джарвиса. Между делом он заметил, что вместе с ним в комнате были Роберт Дауни-мл., Дон Чидл и Кларк. Пирс не раскрыл, почему актриса в итоге не попала в фильм, ограничившись упоминанием изменений в сценарии.

Продюсер «Дирка Джентли» работает над анимационным спин-оффом сериала

Арвинд Этан Дэвид опубликовал в Twitter выдержки из сценария и небольшую тизер-картинку, созданную студией Six Point Harness. На данный момент проект находится на ранней стадии разработке и даже сам Дэвид не может гарантировать, что он увидит свет. Подробностей сюжета нет.

Джеймс Кэмерон подтвердил рейтинг R нового «Терминатора»

«Мне кажется, это прямой сиквел первого и второго „Терминаторов“ — не только в плане тона, но и по повествованию. Это фильм с рейтингом R, суровый, мрачный, быстрый, напряженный и прямолинейный, — говорит Кэмерон. — Вся история разворачивается за 36 часов. Это не масштабная, не сложная история. Она сфокусирована на персонажах, все перед глазами».

Режиссер также рассказал, как к началу «Темных судеб» изменилась Сара Коннор:

«Сара стала охотницей на Терминаторов. Она не ждет, пока за ней придет Терминатор — она охотится за ним. Она выяснила, куда их переносит, сразу появляется и просто взрывает их ****. В принципе все вот так просто. Хй, это фильм с рейтингом R, значит, я могу ругаться».

«Терминатор: Темные судьбы» ожидается в российских кинотеатрах 31 октября.

Источник: The Playlist

Фото со съемок «Круиза по джунглям»

«Шкиппер всегда заботится о любви всей своей жизни, — написал Дуэйн Джонсон под фото в Instagram. — Очень продуктивная неделя съемок „Круиза по джунглям“. Отличная съемочная группа, и кинематографисты делают что-то очень крутое. Нам с Эмили Блант не терпится подарить вам это эпичное летнее приключение. На реке повсюду невообразимые кошмары».

Российская премьера «Круиза по джунглям» состоится 23 июля 2020 года.

Канал FX начал работу над ремейком британского сериала «Пип шоу»

Герои оригинального сериала — два приятеля, Марк и Джереми, вместе живущие в дешевой съемной квартире. Первый — типичный клерк, не приспособленный к жизни вне офиса, который одинаково боится детей и девушек, неуклюж и наивен. Второй энергичен и оптимистичен, безуспешно пытается заработать деньги созданием нескладной электронной музыки. Кери Дорнетто напишет сценарий новой версии с женщинами в главных ролях.

Источник: Deadline

Трейлер драмы «Люби их всех»

В центре сюжета — девушка, которая всегда знает, что нужно ее мужчинам. Она любит их всех, и для каждого у нее есть свой план. Для каждого свое имя. Одному нужна вера. Другому — надежда. И почти всем — любовь. Она уходит от каждого в свой срок. Она найдет причину. Но кто знает, где кончается обман, на который идут только ради денег, и начинается настоящее чувство? И кто знает, кто она — простая столичная содержанка, коварная мошенница, талантливая актриса или женщина, которая умеет (только) любить?

Стартовали съемки триллера Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо»

Режиссер отметил начало работы над картиной фотографией хлопушки в Instagram.

Райт также раскритиковал Netlfix, чья система автоматического проигрывания трейлеров спойлерит пользователям главный твист его фильма «Армагеддец». «Не повезло, если вы хотели посмотреть его. Ничего не знаю», — написал он в Twitter.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.