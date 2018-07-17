Харрисон Форд прокомментировал будущее «Индианы Джонса»

Во время интервью с Today Show Харрисон Форд однозначно ответил на вопрос, который мучает многих фанатов «Индианы Джонса». Актер точно знает, кто сможет заменить его на посту главного киноархеолога: никто.

«Никто не будет Индианой Джонсом, — заявил Форд. — Вы что, не понимаете? Я — Индиана Джонс. Нет меня — нет и его. Все просто!»

«Не лучший способ дать об этом знать Крису Пайну, — добавил Форд. — Прости, мужик».

Форд, скорее всего, перепутал Пайна с Крисом Праттом, чье имя в 2015 году упоминалось в качестве возможного актера на роль Индианы Джонса. Из этого слуха, разумеется, так ничего и не вышло.

Сейчас идет работа над пятым фильмом серии, который ожидается в кинотеатрах в 2021 году. Изначально лента должна была увидеть свет в 2020-м, но затянувшаяся работа над сценарием заставила студию перенести релиз.

Стивен Спилберг занимает режиссерское кресло фильма, а Форд готов вновь взяться за хлыст и примерить знаковую шляпу. Дэн Фогельман работает над сценарием картины.