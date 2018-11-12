Бывший менеджер Стэна Ли арестован за жестокое обращение с пожилым

25 мая полиция Аризоны совместно с детективами отдела экономических преступлений Лос-Анджелеса задержала Кийю Моргана, бывшего менеджера Стэна Ли. Ему предъявлены обвинения в жестоком обращении с пожилым человеком и хищении крупных сумм денег.

Согласно информации следствия, в феврале 2018 года Морган захватил контроль над бизнесом Ли. Воспользовавшись его слабостью и проблемами со зрением и слухом, он изолировал Ли от его друзей и родственников.

Морган перевез Ли из его дома на Голливудских холмах в Беверли-Хиллз, где он мог точнее контролировать своего работодателя. Из-за этого против Моргана выдвинуты обвинения в лишении свободы пожилого человека.

Полиция также установила, что Морган присвоил себе более 262 тыс. долларов, заработанных Ли в мае 2018 года на автограф-сессии. В общей сложности он обвиняется в хищении активов на сумму 5 млн долларов.

«Имущество мистера Ли оценивается в 50 млн долларов и при этом не имеет должной защиты от оппортунистов, способных проникнуть в его жизнь и захватить контроль», — сказал представитель полиции Лос-Анджелеса в субботу.

Адвокат обвиняемого заявил, что Морган никогда не пытался использовать Ли или его деньги в личных интересах. В ближайшее время Морган будет доставлен в Лос-Анджелес, где предстанет перед судом.

Источник: Deadline