Создатель «Рика и Морти» показал возможные идеи для пятого сезона

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Четвертый сезон «Рика и Морти» выйдет только в ноябре 2019-го, а соавтор мультсериала Дэн Хармон уже собирает идеи для пятого. Он опубликовал в Instagram обширную коллекцию предложений, поступивших от сценариста Роба Шраба. «Количество идей, придуманных Робом Шрабом для пятого сезона за день, потрясает, особенно с определенного расстояния, на котором я и должен был остаться», — написал Хармон под фотографиями бумажек.

«Хотя здесь есть одна, которую я хочу написать», — добавил Хармон в другом посте.

Среди идей Шраба: искусственный человек с настоящими ногами; Рик находит 11-ю заповедь; «Максимальное ускорение» — он с травой (кажется, это просто фильм «Явление» — Прим. ред.); планета без знаков «стоп»; плащ, сделанный из снов; Уэсли Снайпер; Вольтрон, но с овощами; библиотека еды; женщина, сделанная из рыбы; Джерри запихивают шишку в зад; отделяемые пальцы; анальные шарики; планета, работающая на чипсах и сальсе; Морти покупает лодку; Гавк-надо; невидимые свиньи; Джерри строит хижину из волос.

Премьера анимационного сериала «Рик и Морти» состоялась в декабре 2013 года. Проект, созданный Джастином Ройландом и Хармоном, быстро начал набирать популярность, превратившись в главный телесериал интернета. Безумный ученый Рик Санчез и его внук Морти завоевали мир. На основе проекта начали выпускать комиксы, компьютерные, мобильные и настольные игры, а также сотни вариантов сопутствующих товаров.

Три предыдущих сезона «Рика и Морти» (в озвучке Сыендука) прямо сейчас можно посмотреть по подписке КиноПоиска.

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