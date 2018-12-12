Релиз фильма «Соник в кино» перенесли на 2020 год

Экранизация серии видеоигр «Соник в кино» выйдет 14 февраля 2020 года, а не 8 ноября 2019-го, как было назначено ранее. Перенос релиза продиктован желанием дать аниматорам больше времени на исправление дизайна главного героя, вызвавшего в сети бурную реакцию. Новую дату объявил в Twitter режиссер фильма Джефф Фаулер.

«Потребуется немного больше времени, чтобы все правильно сделать с Соником», — написал режиссер.

После выхода первого трейлера в адрес создателей «Соника в кино» посыпалось немало критики. Многие издевались над дизайном Соника, которого сделали чрезвычайно реалистичным, с человеческими зубами. Через несколько дней Фаулер объявил в Twitter, что они намерены исправить облик скоростного ежа.

«Спасибо за вашу поддержку. И критику. Мы вас услышали и поняли, — написал Фаулер. — Вам не понравился дизайн, и вы хотите изменений. Так и будет. Paramount и Sega всецело готовы сделать лучшую версию этого персонажа».

Главный герой «Соника в кино» — наглый и вздорный ежик, который не привык считаться с чужим мнением и обращать внимание на законы. Однажды все меняется: он переносится в мир обычных людей, где вместе с офицером полиции Томом Вачовски должен остановить безумного ученого доктора Роботника, мечтающего захватить весь мир.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.