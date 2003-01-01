Стали известны лауреаты 72-го Каннского кинофестиваля

В Каннах прошла церемония закрытия 72-го кинофестиваля. Жюри киносмотра в этом году возглавлял лауреат премии «Оскар» Алехандро Гонсалес Иньярриту. Вместе с ним фильмы судили Энки Билал, Робен Кампилло, Маймуна Н’Диайе, Эль Фаннинг, Йоргос Лантимос, Павел Павликовский, Келли Райхардт и Аличе Рорвахер.
Главный приз жюри присудило картине Пон Джун-хо «Паразиты» — социальному высказыванию о том, как живут люди в разных слоях общества. Сам режиссер определяет свой фильм как «комедию без клоунов и трагедия без злодеев», где одни вынуждены выживать за счет других. Подробнее о ленте читайте здесь. Выйдя на сцену, Пон Джун-хо признался, что не подготовил речь на французском, поскольку не ожидал победы. Тем не менее, именно эта картина лидировала в нескольких голосованиях прессы — международной и французской.
Корейский фильм и, пожалуй, победа Антонио Бандераса — единственные лауреаты, единодушно одобренные и жюри, и критиками. Остальной выбор победителей оказался шокирующим для СМИ: без наград остались и Педро Альмодовар, и Квентин Тарантино, и Терренс Малик — режиссеры, чьи картины так или иначе лидировали в опросах мнений фестивальной публики. Но, как не раз подчеркнул со сцены президент жюри Алехандро Гонсалес Иньярриту, судейской команде было важно познакомиться не только с работами мэтров, но и с новыми голосами в кинематографе. С этой точки зрения отдать Гран-при дебюту Мати Диоп «Атлантика» — мистической драме о бедах чернокожих мигрантов на юге Франции — выглядит вполне разумным, хотя картина и считалась одной из самых неровных в конкурсе.
Антонио Бандерас, получая награду, устроил небольшое представление, «карабкаясь» на сцену, а позже рассказал, что шел к этому моменту 40 лет: столько они работают вместе с Альмодоваром. Свой приз он посвятил этому режиссеру и своему другу, который дал старт его карьере.
Призы распределились следующим образом:
«Золотая пальмовая ветвь»
«Паразиты», режиссер Пон Джун-хо
Гран-при
«Атлантика», режиссер Мати Диоп
Приз жюри (ничья)
«Отверженные», режиссер Ладж Ли (о фильме читайте здесь) / «Козодои», режиссеры Жулиано Дорнель и Клебер Мендонса Фильо
Лучший режиссер
Жан-Пьер и Люк Дарденн, «Молодой Ахмед» — читайте о фильме здесь;
Лучшая мужская роль
Антонио Бандерас, «Боль и слава» — о новой картине Педро Альмадовара КиноПоиска рассказывал здесь.
Лучшая женская роль
Лучший сценарий
«Портрет молодой женщины в огне», Селин Скьямма
«Золотая камера» (лучший дебют)
«Наши матери», режиссер Сизар Диаз
Специальный приз жюри
«Должно быть, это рай», режиссер Элиа Сулейман
Об картинах-лауреатах КиноПоиск писал в материалах «Трансвеститы, джинны и цветы-убийцы» и "Марадона, маньяки и ягодицы".
Российская картина «Дылда» Кантемира Балагова участвовала в программе «Особый взгляд», где ей вручили приз за режиссуру. Еще фильм получил приз международной ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ — итого у «Дылды» две награды фестиваля. Свои призы ФИПРЕССИ отдали также фильмам «Должно быть, это рай» Эли Сулеймана (и у картины тоже два фестивальных приза), а также хоррору «Маяк» Роберта Эггерса, о котором мы рассказывали вот тут.
Все материалы КиноПоиска с Каннского кинофестиваля можно почитать здесь.