Стали известны лауреаты 72-го Каннского кинофестиваля

В Каннах прошла церемония закрытия 72-го кинофестиваля. Жюри киносмотра в этом году возглавлял лауреат премии «Оскар» Алехандро Гонсалес Иньярриту. Вместе с ним фильмы судили Энки Билал, Робен Кампилло, Маймуна Н’Диайе, Эль Фаннинг, Йоргос Лантимос, Павел Павликовский, Келли Райхардт и Аличе Рорвахер.

Главный приз жюри присудило картине Пон Джун-хо «Паразиты» — социальному высказыванию о том, как живут люди в разных слоях общества. Сам режиссер определяет свой фильм как «комедию без клоунов и трагедия без злодеев», где одни вынуждены выживать за счет других. Подробнее о ленте читайте здесь. Выйдя на сцену, Пон Джун-хо признался, что не подготовил речь на французском, поскольку не ожидал победы. Тем не менее, именно эта картина лидировала в нескольких голосованиях прессы — международной и французской.

Корейский фильм и, пожалуй, победа Антонио Бандераса — единственные лауреаты, единодушно одобренные и жюри, и критиками. Остальной выбор победителей оказался шокирующим для СМИ: без наград остались и Педро Альмодовар, и Квентин Тарантино, и Терренс Малик — режиссеры, чьи картины так или иначе лидировали в опросах мнений фестивальной публики. Но, как не раз подчеркнул со сцены президент жюри Алехандро Гонсалес Иньярриту, судейской команде было важно познакомиться не только с работами мэтров, но и с новыми голосами в кинематографе. С этой точки зрения отдать Гран-при дебюту Мати Диоп «Атлантика» — мистической драме о бедах чернокожих мигрантов на юге Франции — выглядит вполне разумным, хотя картина и считалась одной из самых неровных в конкурсе.

Антонио Бандерас, получая награду, устроил небольшое представление, «карабкаясь» на сцену, а позже рассказал, что шел к этому моменту 40 лет: столько они работают вместе с Альмодоваром. Свой приз он посвятил этому режиссеру и своему другу, который дал старт его карьере.

Призы распределились следующим образом:

«Золотая пальмовая ветвь»

«Паразиты», режиссер Пон Джун-хо

Гран-при

«Атлантика», режиссер Мати Диоп

Приз жюри (ничья)

«Отверженные», режиссер Ладж Ли (о фильме читайте здесь) / «Козодои», режиссеры Жулиано Дорнель и Клебер Мендонса Фильо

Лучший режиссер

Жан-Пьер и Люк Дарденн, «Молодой Ахмед» — читайте о фильме здесь;

Лучшая мужская роль

Антонио Бандерас, «Боль и слава» — о новой картине Педро Альмадовара КиноПоиска рассказывал здесь.

Лучшая женская роль

Эмили Бичем, «Малыш Джо»

Лучший сценарий

«Портрет молодой женщины в огне», Селин Скьямма

«Золотая камера» (лучший дебют)

«Наши матери», режиссер Сизар Диаз

Специальный приз жюри

«Должно быть, это рай», режиссер Элиа Сулейман

Об картинах-лауреатах КиноПоиск писал в материалах «Трансвеститы, джинны и цветы-убийцы» и "Марадона, маньяки и ягодицы".

Российская картина «Дылда» Кантемира Балагова участвовала в программе «Особый взгляд», где ей вручили приз за режиссуру. Еще фильм получил приз международной ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ — итого у «Дылды» две награды фестиваля. Свои призы ФИПРЕССИ отдали также фильмам «Должно быть, это рай» Эли Сулеймана (и у картины тоже два фестивальных приза), а также хоррору «Маяк» Роберта Эггерса, о котором мы рассказывали вот тут.

Все материалы КиноПоиска с Каннского кинофестиваля можно почитать здесь.

