Кантемир Балагов получил в Каннах приз за режиссуру фильма «Дылда»

В Каннах состоялось награждение секции «Особый взгляд». Приз за лучшую режиссуру жюри во главе с Надин Лабаки присудило Кантемиру Балагову, постановщику драмы «Дылда». Лучшим фильмом программы признали ленту бразильского постановщика Карима Айнуза «Невидимая жизнь».

Приз жюри достался картине Оливера Лакса «Солнце никогда не заходит». Кьяру Мастроянни отметили за игру в фильме Кристофа Оноре «Комната 212». Особый приз жюри присудили Альберту Серра и его ленте «Свобода». Специальное упоминания жюри заслужила «Жанна д’Арк» Брюно Дюмона.

Кантемир Балагов не смог лично присутствовать на церемонии в Каннах, так как сразу после премьеры улетел в Москву для работы над своей следующей картиной. Вместе него приз получил продюсер фильма Александр Роднянский.

«Кантемиру Балагову всего 27 лет. Это его второй фильм, второй раз он участвует в Каннском фестивале и второй раз получает здесь приз, — сказал Роднянский, получая приз из рук члена жюри „Особого взгляда“ бельгийского режиссера Лукаса Донта, — На этот раз это приз за режиссуру — один из самых престижных. Даже для самых маститых режиссёров это было бы огромным успехом. А для молодого 27-летнего режиссера — выдающееся достижение. Я точно знаю, что Кантемир работает не ради призов, наград и признания фестивалей. Для него важно абсолютная честность замысла и фильма и реакция аудитории».

О своих ощущениях от победы «Дылды» Александр Роднянский также рассказал в Instagram:

Балагов также порадовался победе в Intsagram:

В 2017 году Балагов принимал участие в Каннском кинофестивале с картиной «Теснота». Тогда 27-летний режиссер получил премию Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ.

«Дылда» — история двух молодых женщин, вернувшихся с фронта в послевоенный Ленинград. Они пережили немало тягот, но теперь им предстоит выстраивать на руинах мирную жизнь, пытаясь справиться с новообретенными демонами внутри. Подробнее о картине КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: Пресс-служба Каннского фестиваля