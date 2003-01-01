12 лучших трейлеров недели: Терминатор, Пикар и мир глазами Энцо

«Аббатство Даунтон»

Полнометражный подарок для всех поклонников оригинального сериала. Все знакомые лица собираются в знакомых стенах, чтобы принять в гости королеву Англии. Размеренный темп, манеры, роскошные декорации и дорогие костюмы на месте.

«Да здравствует король»

Во всем мире популярностью пользуются экранизации графических романов, а в Южной Корее поставщиком сюжетов для кино и сериалов служат интернет-комиксы, так называемые вебтуны. Босс бандитской группировки уже три года ухаживает за девушкой, хотя она и отвергает его знаки внимания. Однажды, чтобы раз и навсегда избавиться от назойливого воздыхателя, она говорит ему, что хочет стать первой леди. А когда бандит узнает, что его приговоренного к смертной казни друга может спасти только президент Южной Кореи, он решает пойти в политику.

«Джинн», первый сезон

Фильмы и сериалы из арабских стран не частый гость на наших экранах, но Netflix нашел, чем восполнить этот пробел. Школьная поездка к местной достопримечательности — городу в скале Петра (тому самому, где снимали «Индиану Джонса и последний крестовый поход») — оборачивается для одного участника внезапной смертью. Вскоре выясняется, что причиной его гибели был джинн, самовольно проникший в наш мир, а за ним явился и другой с целью вернуть беглеца обратно. Второй джинн уверен, что зло окопалось где-то в старшей школе, поэтому просит помощи у старшеклассницы.

«Звездный путь: Пикар»

Жан-Люк Пикар считает одним из лучших капитанов в истории «Звездного пути». Поэтому спин-офф, рассказывающий о новой главе в жизни любимого персонажа, невероятно заинтриговал фанатов. Первый тизер не раскрывает сюжет сериала, но дает понять, чем занимается Пикар на пенсии — выращивает виноград и делает вино.

«Искусство самообороны»

Джесси Айзенберг в знакомой для себя роли тихого рохли, которого жизненные обстоятельства заставляют заняться самообороной. Зрители, уже успевшие оценить картину, называют ее очень смешной и необычной. Так что ролик, судя по всему, показывает далеко не все.

«Мир Дикого Запада», третий сезон

Сериал о роботах-ковбоях и людях, чье главное развлечение — убивать роботов-ковбоев, в третьем сезоне двинулся в неожиданно направлении. Возможно, в сериале действие вернется на территорию парка, но первый трейлер показывает мир будущего за его пределами. Вероятно, авторы проекта прекратили топтаться на месте и действительно придумали что-то новое.

«Невероятный мир глазами Энцо»

Пока зрители жалуются на засилье супергероев в кинотеатрах, Голливуд потихоньку захватили фильм с говорящими собаками. Здесь пес разговаривает голосом Кевина Костнера и любит скорость. В роли человека выступает Майло Вентимилья. Все очень мило и с вкраплениями драмы.

«Однажды… в Голливуде»

Квентин Тарантино признается в любви к Голливуду: все было немного проще, трава зеленее, а актеры больше. Придумав собственную звезду кино, режиссер как бы показывает, как жили работники «фабрики грез» того времени. Подробнее о фильме можно прочитать здесь.

«Соловей»

Режиссер «Бабадука» Дженнифер Кент возвращается с новой историей, на этот раз о мести. Действие разворачивается в Австралии 1825 года, а от всего фильма веет ощущением холодной, но завораживающей решимости. Остается только смотреть во все глаза, как на экране идет охота за бесчестными офицерами британского армии.

«Темные начала», первый сезон

Гораздо более грамотная, если судить по трейлеру, попытка экранизировать Филипа Пулмана. Неудачная попытка осталась в далеком 2007 году, и теперь настал черед новой Лиры Белаквы, на этот раз в исполнении Дафни Кин, которая запомнилась многим по роли Лауры в «Логане». Вряд ли нас ждет новая «Игра престолов», но хорошее фэнтези скидывать со счетов все-таки не стоит.

«Терминатор: Темные судьбы»

Создатели нового «Терминатор» решили сильнее «Генезиса» надавить на ностальгию: тут и прямое участие Джеймса Кэмерона, и даже оригинальная Сара Коннор вернулась, и снова тема несчастной девушки, от существовании которой зависит судьба человечества. При этом героиня Маккензи Дэвис похожа на киборга в исполнении Сэма Уортингтона из «Да придет спаситель», а новый Терминатор напоминает смесь из роботов третьего и пятого фильмов. Но осторожная надежда в душе киномана все-таки теплится.

«Эверест»

Студия Dreadmworks решила не менять формулу «милый монстр + маленький человек» и вслед за «Смолфутом» взялась за йети. В итоге получилось милое кино, на которое обязательно придется вести детей, пока взрослые зрители в соседнем зале смотрят «Джокера».

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.