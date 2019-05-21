Сколько человек убил Джон Уик и еще 14 новостей дня

HBO продлил сериал «Джентльмен Джек» на второй сезон

Проект основан на жизни реальной английской аристократки Энн Листер, жившей в XIX веке. Она не хотела укладываться в заданные для женщин того времени нормы, увлекалась путешествиями и альпинизмом, не носила ярких платьев, предпочитая строгий костюм, и лично управляла поместьем. Мужчины считали ее слабой и недостойной, но она снова и снова доказывала: женщину по прозвищу Джентльмен Джек просто так не сломишь.

Источник: Variety

За три фильма экшен-франшизы Джон Уик убил 306 человек

В первой части от рук Бабы-яги пало 84 человека, во второй он прикончил 128 человек, а в третьей — 94. Это не все жертвы трилогии, а только те, кого убил сам Уик. Для сравнения: общее количество убитых звездой хоррор-серии «Пятница, 13-е» Джейсоном Вурхизом — 157, а Майкл Майерс из «Хэллоуина» прикончил 140 человек.

Источник: Bloody Disgusting

Джордж Р. Р. Мартин пообещал закончить «Ветра зимы» к лету 2020 года

Рассказывая о возможной поездке на новозеландский конвент World Science Fiction Convention в 2020 году, автор «Игры престолов» написал в своем личном блоге: «Что же касается окончания книги… Боюсь, Новая Зеландия меня будет слишком сильно отвлекать. Лучше пока меня оставить в Вестеросе. Скажем так, если я не привезу „Ветра зимы“ в Новую Зеландию для WorldCon, у вас есть мое официальное разрешение: пока я не закончу, можете запереть меня в крохотной хижине на Уайт-Айленде с видом на озеро серной кислоты. Все будет хорошо, только если кислотные испарения не испортят мой редактор на DOS».

Источник: Not a Blog

Netflix выпустит мультсериал «Город призраков» от сценаристки «Времени приключений»

Элизабет Ито разработала проект, который описывают как смесь анимации и документалистики. Сюжет вращается вокруг группы детей, которые исследуют разные истории родного города через общение с призраками.

Источник: Deadline

Анна Кендрик и Пол Фиг разработают для стрим-сервиса WarnerMedia комедийный сериал

«Любовная жизнь» — антология, где в каждом сезоне будут новые действующие лица. Не изменится только тема о поисках любви и романтических отношениях. Сэм Бойд поставит первый сезон, а Кендрик исполнит в нем главную роль. Актриса также спродюсирует сериал вместе с Фигом.

Источник: Variety

Харви Вайнштейн выплатит 44 млн долларов по искам о сексуальных домогательствах

Адвокаты продюсера достигли соглашения по гражданским искам, выдвинутым против Вайнштейна. 30 млн долларов из обговоренной суммы будет выплачено в качестве компенсации жертвам домогательств, кредиторам и сотрудникам The Weinstein Company. 14 млн долларов пойдут на погашение судебных издержек. Соглашение пока не подписано. Договоренность не коснется уголовных обвинений, выдвинутых против Вайнштейна — в будущем продюсер еще предстанет перед судом.

Источник: New York Times

Тайка Вайтити и Netflix отказались от мультфильма о ручной обезьянке Майкла Джексона

Кукольный анимационный фильм «Баблс» должен был рассказать о жизни легендарного музыканта глазами его ручного шимпанзе. Вайтити планировал поставить мультфильм, но выбыл из проекта из-за проблем с рабочим графиком. Стрим-сервис также не намерен дальше поддерживать проект. Сейчас продюсеры рассматривают другие возможности выпустить мультфильм.

Источник: Cartoon Brew

Братья Руссо и Роберт Дауни-мл. собрали футбольные команды из Мстителей

Режиссеры и актер вместе с журналистом ESPN (американский спортивный кабельный канал) выбрали по три героя из киновселенной Marvel для своих вымышленных футбольных команд. Энтони Руссо на все три позиции пытался взять Железного человека, а Дауни-младший специально отметил, что ни один из режиссеров не взял себе Капитана Америка.

Rotten Tomatoes вводит систему проверенных зрительских рецензий

Агрегатор не планирует ограничивать возможности пользователей для написания отзывов, но теперь каждый желающий сможет доказать, что действительно смотрел кино. Автору рецензии достаточно предоставить билет, после чего рядом с его отзывом появится соответствующая отметка. Рейтинг, который посетитель сайта увидит при посещении страницы фильма, будет составляться именно из одобренных рецензий. Пока это работает только с билетами онлайн-кассы Fandango. Также неизвестно, как будет проходить проверка в случае проектов стрим-сервисов.

Источник: Rotten Tomatoes

Майкл Рэдфорд поставит биографический фильм о звездах золотого века Голливуда

Действие картины развернется в 1930-е и расскажет об отношениях Джанетт МакДональд и Нельсона Эдди. Романтический экранный дуэт, они впервые появились на экране вместе в 1935 году в мелодраме «Капризная Мариетта». В последующие годы вышло еще восемь картин с их участием. Все это время за душу и сердце МакДональд шло сражение между Эдди и главой студии MGM Луисом Майером, который контролировал жизнь и карьеру актрисы.

Источник: Deadline

Первый кадр из фильма Джеймса Мэнголда «Дерзкий вызов»

Картина Мэнголда рассказывает о группе американских инженеров и дизайнеров. В 1960-х под руководством конструктора Кэрролла Шелби (Мэтт Дэймон) и при поддержке британского гонщика Кена Майлса (Кристиан Бэйл) они должны были с нуля сделать абсолютно новый спорткар, способный опередить Ferrari — непобедимого чемпиона 24-часовой гонки на выносливость Ле-Ман.

Источник: Empire

Элфри Вудард снимется с Кевином Хартом в драме «Отцовство»

В центре сюжета — вдовец, чья жена умерла во время родов. Так он оказался один с маленькой девочкой на руках. Он не был готов стать отцом, но вынужден взять себя в руки и начать заботиться о ребенке. Дэна Стивенс написала сценарий на основе мемуаров Мэтта Логелина. Пол Вайц занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Куин Латифа получила роль в экранизации романа «Восход тигра»

Книга Кейт ДиКамилло рассказывает о скромном и замкнутом 12-летнем Робе Хортоне, который находит в лесу клетку с тигром. Вскоре Роб знакомится с девочкой Систин Бэйли, его полной противоположностью. Постепенно между ними завязывается дружба, и в итоге они поймут, что чувства и воспоминания, как и тигры, со временем все равно вырываются на свободу. Рэй Джиаратана написал сценарий адаптации и поставит картину.

Источник: Deadline

Netflix выпустит полнометражную версию передачи «Между двумя папоротниками с Заком Галифианакисом»

В своей программе Галифианакис общается со знаменитостями, задает им странные и нелепые вопросы, часто путается, с кем он разговаривает. В фильме он вместе со своей съемочной группой отправляется в путешествие по стране, чтобы закончить серию интервью и восстановить свою репутацию. Режиссер проекта — Скотт Окерман. Картина будет доступна подписчикам стрим-сервиса с 20 сентября.

Источник: Deadline

Амандла Стенберг исполнит главную роль в ремейке триллера «Страх»

Главная героиня оригинальной картины — 16-летняя Николь, которая в ночном клубе знакомится с обаятельным и сексуальным Дэвидом. Вскоре невинная первая любовь превращается в одержимость, а Николь становится заложницей агрессивной страсти Дэвида, склонного к припадкам беспричинной ревности. Джонатан Херман напишет сценарий ремейка.

Источник: Deadline

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