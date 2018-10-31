Создатели и актеры «Очень странных дел» рассказали о третьем сезоне сериала

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Мэтт Даффер, Дэвид Харбор и Гейтен Матараццо обсудили с Entertainment Weekly третий сезон сериала «Очень странные дела». По их словам, в новом сезоне получит развитие дружба Стива и Дастина, монстры из Изнанки вновь попытаются вырваться на свободу, а главная тема продолжения — изменения.

«Мы хотели исследовать тему изменений, — говорит Даффер. — Действие сезона развивается во время последнего лета перед старшими классами. Дети растут, и этот переход будет неловким, неприятным и болезненным. Смогут ли они вырасти и остаться вместе?»

Сюжет третьего сезона держится в строгой тайне. Известно лишь, что в истории как-то замешан торговый центр Starcourt, недавно открывшийся в Хокинсе, а ужасные представители Изнанки снова дадут о себе знать. По словам Даффера, Одиннадцатая закрыла проход в реальный мир, но Свежеватель Разума, гигантское теневое существо с щупальцами, все еще жив и ищет способ, как прорваться к людям.

В третьем сезоне несладко придется и шерифу Хопперу: ему предстоит заниматься вопросами воспитания Одиннадцатой, у которой во втором сезоне начались отношения с Майком. Разобраться в непростой ситуации ему поможет Джойс, но общий стресс сказался на его фигуре.

«В этом сезоне Хоппер делает много всякого экшеновского, — говорит Харбор. — Он толще, чем вы когда-либо видели, и у него плохо получается вредить людям, но он все равно на многое способен, ведь теперь он вроде как большой слон».

В третьем сезоне немало экранного времени будет посвящено дружбе Стива и Дастина.

«Этого вы точно увидите больше, — заявил Матараццо. — Этим мне Мэтт и Росс и нравятся: они знают, чего хотят фанаты, и действуют по обстоятельствам».

Третий сезон «Очень странных дел» станет доступен подписчикам Netflix с 4 июля.

Источник: EW

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