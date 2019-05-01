Американская онлайн-касса Fandango провела опрос среди пользователей сайта и выяснила самый ожидаемый фильм лета. Согласно результатам, больше всего зрители хотят узнать, что происходит в киновселенной Marvel после «Финала», и посмотреть картину «Человек-паук: Вдали от дома». При этом сразу за ним расположился байопик о жизни Элтона Джона «Рокетмен».
В опросе приняли участие 2000 пользователей сервиса. Их спрашивали не только о самых ожидаемых фильмах, но и о том, каких актеров и актрис они хотят увидеть летом на экране (Крис Хемсворт и Зендея). Так, самым ожидаемым злодеем лета зрители назвали Брикстона в исполнении Идриса Эльбы, который будет мешать героям Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема в боевике «Хоббс и Шоу».
Вот что ждут американские зрители летом 2019 года.
Самый ожидаемый летний блокбастер:
- 2. «Рокетмен»
- 5. «Король Лев»
- 9. «Аладдин»
Самый ожидаемый летний семейный фильм:
- 1. «Король Лев»
- 3. «Аладдин»
Самая ожидаемая летняя комедия:
- 2. «Yesterday»
- 5. «Али, рули!»
Самый ожидаемый музыкальный фильм:
- 1. «Рокетмен»
- 2. «Король Лев»
- 3. «Аладдин»
- 4. «Yesterday»
Самая ожидаемая актриса:
Самый ожидаемый актер:
Самый ожидаемый летний злодей:
- 4. Октавия Спенсер — «Ма»
Источник: Deadline
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