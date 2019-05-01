Опрос: «Человек-паук: Вдали от дома» — самый ожидаемый фильм лета

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Американская онлайн-касса Fandango провела опрос среди пользователей сайта и выяснила самый ожидаемый фильм лета. Согласно результатам, больше всего зрители хотят узнать, что происходит в киновселенной Marvel после «Финала», и посмотреть картину «Человек-паук: Вдали от дома». При этом сразу за ним расположился байопик о жизни Элтона Джона «Рокетмен».

В опросе приняли участие 2000 пользователей сервиса. Их спрашивали не только о самых ожидаемых фильмах, но и о том, каких актеров и актрис они хотят увидеть летом на экране (Крис Хемсворт и Зендея). Так, самым ожидаемым злодеем лета зрители назвали Брикстона в исполнении Идриса Эльбы, который будет мешать героям Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема в боевике «Хоббс и Шоу».

Вот что ждут американские зрители летом 2019 года.

Самый ожидаемый летний блокбастер:

Самый ожидаемый летний семейный фильм:

Самая ожидаемая летняя комедия:

Самый ожидаемый музыкальный фильм:

Самая ожидаемая актриса:

Самый ожидаемый актер:

Самый ожидаемый летний злодей:

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.

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