Квентин Тарантино может сделать расширенную версию «Однажды… в Голливуде»

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» может похвастаться внушительным актерским составом, однако далеко не все в итоге оказались на экране. Согласно информации из Канн, в показанной версии не обнаружились среди прочих Тим Рот, Скут МакНэри и Джеймс Марсден. Их герои остались на полу в монтажной, но в итоге могут вернуться в более полной версии картины, которую подумывает сделать Тарантино.

«Может, я сделают фильм длиннее», — признался режиссер в беседе с IndieWire.

Работая над монтажом «Однажды… в Голливуде», Тарантино пытался уложиться в срок и успеть к началу 72-го Каннского кинофестиваля, где в итоге и прошла премьера фильма. По словам режиссера, хронометраж черновой версии, которую собрал монтажер Фред Раскин, был 4 часа 20 минут.

«Его работа — собрать воедино все, что я снял, дать мне все, — продолжает Тарантино. — Для эпичного типа фильма это обычное дело».

Первый вариант длился 2 часа 45 минут, но Тарантино решил, что картина должна быть компактнее и надо сделать версию, которую «любой зритель сможет оценить». В результате в Каннах показали фильм продолжительностью 2 часа 39 минут.

Судя по всему, вместе с лишними минутами исчезли и эпизоды с некоторыми актерами. Даже сцены тех, кто остался в финальном варианте, все равно попали под нож. В частности, был вырезан момент с Риком Далтоном (Леонардо ДиКаприо) в альтернативной версии фильма «Великий побег».

После премьеры Тарантино подумал, что ему стоит вернуться в монтажную и еще поработать над «Однажды… в Голливуде».

«Я не собираюсь ничего больше вырезать, — говорит Тарантино. — Я, может, даже что-то вставлю обратно. Если на то пошло, я хотел приехать в Канны с слишком короткой версией. Если уж ошибаться, то ошибаться с компактным вариантом».

«Однажды… в Голливуде» — история Рика Далтона, бывшей звезды вестернов. Вместе со своим верным напарником и дублером Клиффом Бутом он пытается выжить в новом незнакомом Голливуде и даже подумывает уехать в Италию, где силу набирают спагетти-вестерны. По соседству с бывшим ковбоем живут Роман Полански и его супруга, актриса Шэрон Тейт, которая вместе с четырьмя друзьями погибает от рук последователей Чарльза Мэнсона.

Критики и зрители в Каннах тепло приняли «Однажды… в Голливуде», называя фильм неровным, но захватывающим и смелым. Хотя автор КиноПоиска считает, что картина «получилась слишком вторичной, перегруженной материалом для своих». Полностью нашу рецензию читайте здесь.

Источник: IndieWire

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