Lucasfilm выпустит фильм по игре «Звездные войны: Рыцари Старой Республики»

Лаэта Калогридис, сценаристка фильмов «Остров проклятых» и «Аватар», напишет для Lucasfilm и Disney адаптацию видеоигры «Звездные войны: Рыцари Старой Республики» («Star Wars: Knights of the Old Republic»), сообщает Buzzfeed. Согласно источникам, Калогридис уже заканчивает сценарий картины, которая должна стать началом новой трилогии.

Таким образом, сейчас студия работает сразу над тремя новыми трилогиями «Звездных войн». Начало одной напишет Калогридис, другую создает Райан Джонсон, а третью — авторы «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс. В 2022 году свет увидит первый из фильмов Бениоффа и Уайсса.

Действие игры 2003 года разворачивалось за 4000 лет до событий, показанных в фильмах Джорджа Лукаса. Старая Республика, как принято называть тот период, существовала задолго до основания Галактической Республики, до войн клонов. Поддерживаемая орденом джедаев Республика прошла через множество конфликтов, в которых противостояла различным враждебным силам, в том числе древним ситхам, воинственными мандалорцам и империи работорговцев.

В апреле в рамках Star Wars Celebration президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди в ответ на вопрос о Старой Республике призналась: что-то связанное с ней действительно находится в разработке. Она, однако, не уточнила, что именно.

До этого в сети появились слухи, что трилогия Бениоффа и Уайсса расскажет о событиях Старой Республики.

Представители Lucasfilm или Disney пока никак не прокомментировали информацию о готовящемся проекте.

Источник: Buzzfeed.News

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзене», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.