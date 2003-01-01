Ролик «Рик и Морти: Пиксельные»: Призрак в банке и прочий сюрреализм

На YouTube-канале Adult Swim появился ролик по сериалу «Рик и Морти», сделанный австралийским художником Полом Робертсоном, который специализируется на двухмерной, пиксельной анимации. Ролик напрочь лишен внятного сюжета, зато до предела заполнен сюрреалистичными изображениями, которыми славятся работы Робертсона. В финале вообще все превращается в сайд-скроллер с главными героями.

Большинство персонажей, включая Сонного Гэрри, Призрака в банке и Уточку с мускулами, взяты из серии второго сезона «Вспомнить Вэ Сэ Йо» (Total Rickall). По сюжету эпизода Рик обнаруживает, что у них дома завелись паразиты, использующие воспоминания для размножения. Прикидываясь милыми и дружелюбными персонажами, они рассчитывают вырваться на свободу.

Четвертый сезон «Рика и Морти» стартует в ноябре 2019 года. Три предыдущих сезона «Рика и Морти» (в озвучке Сыендука) прямо сейчас можно посмотреть по подписке КиноПоиска.