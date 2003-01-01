Тизер-трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»: Да придет спаситель франшизы

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Оригинальный трейлер:

«Темные судьбы» — попытка вернуть «Терминатора» в правильное русло. После «Судного дня» франшизу о роботе-убийце, конце света и путешествиях во времени успело немало потрепать. Последний фильм, «Терминатор: Генезис», особенно точно показал, что серию либо надо оставить в покое, либо попытаться вернуть ее к истокам. Джеймс Кэмерон выбрал второй вариант.

Действие нового фильма разворачивается после событий «Терминатора 2», так что все, что происходило в третьей, четвертой и пятой частях, можно смело вычеркивать. Сара Коннор в исполнении Линды Хэмилтон снова в деле и готова сражаться за будущее человечества до последней капли крови. Из новых лиц Сопротивления — Маккензи Дэвис, Наталия Рейс и Диего Бонета. На стороне машин выступает Гэбриел Луна.

Студия Paramount также опубликовала ролик о съемках фильма:

«Терминатор: Темные судьбы» поставил Тим Миллер, режиссер «Дэдпула». Кэмерон выступает в качестве продюсера, который внимательно следит за всем процессом.

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