Персональные постеры «Человека-паука» и еще 13 новостей дня

Дэниэл Грегор и Даг Мэнд напишут ремейк комедии «Старые ворчуны»

Фильм рассказывает о двух стариках-соседях, чья вражда не знает усталости. И она только усиливается, когда в их краях появляется новая соседка, покорившая их сердца. Теперь это не просто вражда, а полноценное соревнование за благосклонность симпатичной вдовы. В новой версии, которая не будет в точности повторять сюжет оригинала, снимутся Эдди Мёрфи и Сэмюэл Л. Джексон. Тим Стори занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Deadline

Студия Warner перенесла релиз мультфильма «Суперпитомцы» на 2022 год

Анимационная экранизация комиксов DC о приключениях разнообразных животных — напарников супергероев ожидалась в кинотеатрах 21 мая 2021 года. Новая дата релиза — 22 мая 2022 года. Джаред Штерн поставит мультфильм.

Источник: Deadline

Персонажные постеры фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

В новом фильме Питер Паркер вместе с одноклассниками отправляется в Европу. Он намерен отдохнуть, но в скором времени на пороге появляется Ник Фьюри, который заставляет Питера вновь примерить костюм Человека-паука и отправиться на очередное опасное приключение. Российская премьера картины состоится 4 июля.

Михаил Боярский сыграет де Брильи в четвертых «Гардемаринах»

Актер вернется к роли персонажа, которого он впервые сыграл в 1987 году в телефильме «Гардемарины, вперед!».

«Я играю человека, который уже умер, меня воскресили, — говорит Боярский. — Что касается меня, то у меня там мало любви. Я играю подлеца, злодея — такое амплуа. Но это не та же роль, есть много нюансов, из-за которых не похожи два моих героя [молодой и пожилой де Брильи]: тот [молодой] был влюблен и ради женщины совершал любые поступки, а здесь он занимается политикой, деньгами, хочет всем навредить. Он [де Брильи в новом фильме] мешает всем гардемаринам, но получает сполна».

Источник: ТАСС

Дэниэл Дэ Ким получил роль в фантастическом триллере «Безбилетник»

Действие картины разворачивается на борту космического корабля, следующего к Марсу. Появление на борту неучтенного пассажира (Шамир Андерсон) приводит к повреждениям в системе жизнеобеспечения. Столкнувшись с кризисом, который может обернуться смертью людей, экипаж корабля должен понять, как действовать дальше. Командир корабля (Тони Коллетт) готова пойти на самый решительный шаг, чтобы спасти хоть кого-то, но местный врач-исследователь (Анна Кендрик) не согласна с жестоким планом действий. Режиссер фильма — Джо Пенна.

Источник: Variety

Первый кадр из 12-го сезона сериала «Доктор Кто»

В новом сезоне вернутся джудуны — раса носорогообразных гуманоидов, которые часто использовались в качестве наемной полицейской силы. Они впервые появились в третьем сезоне сериала, где с ними пришлось столкнуться 10-му Доктору в исполнении Дэвида Теннанта. Джоди Уиттакер вернется в роли 13-го Доктора. 12-й сезон «Доктора Кто» ожидается в 2020 году, но точная дата премьеры пока не сообщается.

Источник: BBC

Мартин Шорт снимется в сериале Amazon «Хорошие люди»

Проект расскажет о трех поколениях женщин, разбирающихся с жалобами студентов одного из колледжей. Им приходится сталкиваться с самыми разными проблемами современной молодежи — гендерными, социальными, политическими и религиозными. В сериале также задействованы Лиза Кудроу и Грег Киннир.

Источник: Deadline

Владимир Мединский обсудил с Александром Невским премию «Золотой глобус»

Министр культуры встретился с актером и продюсером для обсуждения вопроса продвижения отечественных проектов на международном рынке.

«Я был сегодня у министра в первую очередь как член жюри премии „Золотой глобус“, в которое входит около 80 человек, — говорит Невский. — От каждой страны на награду могут представляться несколько картин, поэтому я говорил в первую очередь о том, что очень хотел бы быть полезен своим российским коллегам в том, чтобы активнее продвигать наше кино на международный уровень».

По итогам встречи было решено, что Невский выступит в Минкультуры с презентацией о «Золотом глобусе». Актер также намерен рассказать своим зарубежным коллегам о российской системе налоговых скидок для кинематографистов.

Источник: БК

Глен Пауэлл сыграет главную роль в экранизации романа «Снова и снова»

Книга Лизы Грюнвальд, которая появится на прилавках книжных магазинов в июне, — романтическая история, разворачивающая на территории Центрального вокзала Нью-Йорка. Важную роль в сюжете играет Манхэттенхендж — явление, происходящее на Манхэттене четыре раза в год, когда солнце идеально располагается между высотными зданиями.

Источник: Deadline

Фергал Рейли поставит драму «Пит и козел»

Фильм рассказывает о Пите и его девушке Дженни, вынужденных отправиться в опасное путешествие в компании неустанно матерящегося человека-козла, который утверждает, что он персонаж незаконченной в детстве книжки. Майк Вукадинович написал сценарий картины.

Источник: THR

Трейлер мультфильма «Эверест»

Лу находит на крыше своего дома огромного, но очень милого йети. Он очень хочет попасть домой в горы, и девочка решает во что бы то ни стало ему помочь. «Эверест» ожидается в российских кинотеатрах 3 октября.

Netflix и Форест Уитакер экранизируют роман «Привет, Вселенная»

Повествование ведется с точки зрения четырех учеников средней школы, один из которых застрял на дне пересохшего колодца. Майкл Голамко напишет сценарий адаптации. Уитакер спродюсирует проект совместно с Ниной Янг Бонджови.

Источник: Deadline

Стартовали съемки криминальной комедии Петра Буслова «БУМЕРанг»

Картина рассказывает о владельце фармацевтического бизнеса, миллионере Эдике, на дорогую машину которого с крыши высотки падает безработный художник Петрович. Эдик не намерен закрывать глаза на повреждения и заставляет Петровича отработать деньги, потраченные на ремонт.

Источник: БК

Канал FX выпустит сериал по мотивам романа «Пресная вода»

Сюжет книги Акваеке Эмези вращается вокруг нигерийской студентки Ады, которая обнаруживает, что в ее подсознании живут три духа. Когда один из них захватывает контроль над Адой, он рискует полностью разрушить ее жизнь и разум. Эмези напишет сценарий сериала и возьмет на себя функции исполнительного продюсера.

Источник: Variety

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