Джей Джей Абрамс рассказал о Кэрри Фишер в девятом эпизоде «Звездных войн»

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В июле 2018 года стало известно, что покойная Кэрри Фишер появится в девятом эпизоде «Звездных войн». Джей Джей Абрамс решил не обрывать историю Леи после смерти актрисы, а закончить ее, использовав материал со съемок «Пробуждения силы». Абрамс считает, что новые сцены с Фишер в итоге помогли девятому эпизоду.

«Об этом сложно говорить и при этом не выглядеть помешанным на космическом спиритуализме дурачком, — говорит режиссер в интервью Vanity Fair. — Но было ощущение, что мы неожиданно нашли невозможный ответ на невозможный вопрос».

По словам Абрамса, сложить головоломку из разных кусочков было непросто. Зачастую приходилось обрабатывать все неиспользованные материалы 2015 года, чтобы совпадало освещение и Фишер выглядела в сцене органично.

Изначально режиссер специально избегал любых сцен, где Фишер могла появится вместе с своей дочкой Билли Лурд, которая играет офицера Сопротивления Конникс. Абрамс не хотел лишний раз расстраивать актрису, но в итоге Лурд сама убедила его включить в фильм их совместный эпизод.

«Там есть моменты, где они разговаривают, есть моменты где они касаются друг друга, — признался Абрамс. — В каких-то моментах была сама Кэрри. У меня действительно есть ощущение чего-то невозможного, духовного. Знаете, классической Кэрри. Все бы так и было, потому что каким-то образом все сработало. Я думал, что никогда не получится».

«Скайуокер. Восход» не только завершение истории семьи Скайуокер, но и кульминация многовекового противостоянии ситхов и джедаев. В остальном о сюжете девятого эпизода практически ничего не известно.

Источник: Vanity Fair

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