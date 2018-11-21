Тизер «Вторжения»: Ирина Старшенбаум в продолжении «Притяжения»

«Притяжение» — одна из самых уверенных попыток российского кинематографа сыграть в жанре фантастики. Падение инопланетного корабля в Чертанове, очаровательный пришелец с лицом Риналя Мухаметова и история любви обитателей разных миров приглянулась зрителю, и они с удовольствием занесли в кассу картины 18 млн долларов.

Продолжение выйдет в прокат под названием «Вторжение». Действие сиквела развивается спустя три года после событий первого фильма. После первого контакта с пришельцами жизнь на Земле изменилась навсегда: кажется, что это было самым большим испытанием для всех нас. Но человечество не подозревает, что в будущем его ждет новая, еще более важная встреча.

Источник: Variety