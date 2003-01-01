Последний сезон сериала «Оранжевый — хит сезона» выйдет 26 июля

СегодняОбсудить0

Популярный сериал Netflix «Оранжевый — хит сезона» завершится после седьмого сезона, премьера которого состоится 26 июля. Стрим-сервис объявил дату релиза заключительного сезона вместе с роликом, где звезды сериала напевают заглавную песню проекта — «You’ve Got Time» Регины Спектор.

Также появилось несколько кадров из седьмого сезона.

«Оранжевый — хит сезона» — один из первых крупных успехов Netflix. Сериал, рассказывающий о непростой жизни в женской тюрьме Личфилда, стартовал в 2013 году. В центре сюжета была обычная женщина Пайпер (Тейлор Шиллинг), которая попала за решетку из-за старых ошибок. Она совсем не похожа на других заключенных, но в скором времени начинает чувствовать себя в тюрьме как рыба в воде.

В шестом сезоне Пайпер вышла на свободу, но жизнь в тюрьме Личфилда продолжается.

Источник: Variety

Смотрите также

Сценарист «Игры престолов» поработает над сериалом «Властелин колец»

Вчера

Трейлеры пятого сезона «Черного зеркала»: Телефоны, куклы и недомолвки

21 мая

Режиссер «Рассказа служанки» поставит сериал Marvel «Сокол и Зимний Солдат»

21 мая

Клип из третьего сезона «Очень странных дел»: Жаркое американское лето

20 мая

Главное сегодня

Тизер «Вторжения»: Ирина Старшенбаум в продолжении «Притяжения»

Сегодня

Подкаст «В предыдущих сериях»: Обсуждаем финальный эпизод «Игры престолов»

Вчера

«Матиас и Максим» Ксавье Долана: Слишком вялый поцелуй

Вчера

Последний сезон сериала «Оранжевый — хит сезона» выйдет 26 июля

Сегодня

Триер и Собчак: Что мы узнали из интервью режиссера

Вчера

Петиция с требованием взять Дэнни ДеВито на роль Росомахи собрала 20 000 подписей

Сегодня

«Никто не отберет трон, если трона нет»: Реакция соцсетей на последнюю серию «Игры престолов»

20 мая
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании