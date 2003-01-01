Последний сезон сериала «Оранжевый — хит сезона» выйдет 26 июля

Популярный сериал Netflix «Оранжевый — хит сезона» завершится после седьмого сезона, премьера которого состоится 26 июля. Стрим-сервис объявил дату релиза заключительного сезона вместе с роликом, где звезды сериала напевают заглавную песню проекта — «You’ve Got Time» Регины Спектор.

Также появилось несколько кадров из седьмого сезона.

«Оранжевый — хит сезона» — один из первых крупных успехов Netflix. Сериал, рассказывающий о непростой жизни в женской тюрьме Личфилда, стартовал в 2013 году. В центре сюжета была обычная женщина Пайпер (Тейлор Шиллинг), которая попала за решетку из-за старых ошибок. Она совсем не похожа на других заключенных, но в скором времени начинает чувствовать себя в тюрьме как рыба в воде.

В шестом сезоне Пайпер вышла на свободу, но жизнь в тюрьме Личфилда продолжается.

Источник: Variety