Петиция с требованием взять Дэнни ДеВито на роль Росомахи собрала 20 000 подписей

На сайте Change.org появились петиция под названием «Дэнни ДеВито должен сыграть нового Росомаху в киновселенной Marvel». Петиция адресована студии Marvel и, как понятно из названия, предлагает взять 74-летнего актера на роль когтистого канадца.

«Единственный человек, способный занять трон после Хью Джекмана, — говорится в петиции. — Мы верим, что если Росомаха появится в киновселенной Marvel, то единственный человек, кто справится с задачей, — Дэнни ДеВито».

На данный момент петиции собрала уже более 20 000 подписей.

Джекман впервые сыграл Росомаху в 2000 году в фильме Брайана Сингера «Люди Икс». Впоследствии он семь раз возвращался к персонажу, а его последним появлением в роли стала картина Джеймса Мэнголда «Логан». В феврале 2019-го Джекмана вместе с Патриком Стюартом внесли в Книгу рекордов Гиннесса как актеров с самой продолжительной карьерой в роли супергероя Marvel — 16 лет и 228 дней.

После слияния Fox/Disney многие фанаты начали строить предположения, когда мутанты станут частью киновселенной. Однако глава Marvel Кевин Файги заверил, что Люди Икс еще не скоро вольются в состав франшизы и не входят в планы студии на ближайшие пять лет. Так что Росомаха, особенно в исполнении ДеВито, вряд ли появится на экранах в ближайшем будущем.

Ранее в сети появилась петиция, призывающая канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов». Она уже успела собрать 1,4 миллиона подписей. О других странных интернет-петициях можно почитать здесь.

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