Блог команды: Новые списки фильмов и сериалов

Как вы знаете, на КиноПоиске есть списки фильмов и сериалов. Мы хотим, чтобы их было больше и они стали удобнее и современнее. Постепенно все списки будут выглядеть по-новому и иметь еще больше возможностей.

Наш первый шаг в этом направлении — десятки новых списков с фильмами и сериалами, отобранными по основным критериям:

➤ по годам — от 1890-х до наших дней;

➤ по жанру — от аниме до фэнтези;

➤ по стране производства — от Австралии до Японии.

Выберите нужные критерии, чтобы найти все фильмы и сериалы, которые им соответствуют. Список позволяет увидеть оценку других пользователей и поставить свою, посмотреть трейлер, добавить картину в свою папку, а также узнать, доступен ли онлайн-просмотр на КиноПоиске.

Сейчас новые списки работают в тестовом режиме, и шаг за шагом мы будем расширять возможности. Тестировать уже можно — выбирайте критерии в верхней части страницы под шапкой со строкой поиска. Напишите, пожалуйста, что в новых списках оказалось для вас удобным или неудобным, и мы будем их совершенствовать.