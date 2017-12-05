Объявлено название нового фильма Кристофера Нолана

Новый фильм Кристофера Нолана выйдет в прокат под названием Tenet, что можно перевести как «Догма» или «Принцип». Съемки картины пройдут в локациях на семи континентах, а в центре сюжета окажется тайный мир международного шпионажа. Лента увидит свет 17 июля 2020 года.

Одну из главных ролей в Tenet исполнит Роберт Паттинсон. Вместе с ним в фильме снимаются Элизабет Дебики, Джон Дэвид Вашингтон, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана, Клеманс Поэзи, Димпл Кападиа и постоянный участник проектов Нолана — Майкл Кейн.

Источники, знакомые со сценарием, описывают проект как романтический экшен-триллер, совмещающий в себе элементы фильмов «На север через северо-запад» и «Начало». По слухам, Вашингтон и Паттинсон сыграют главных героев, оказавшихся в любовном треугольнике с участием персонажа Дебики.

Нолан поставит картину по собственному сценарию и спродюсирует проект вместе с женой Эммой Томас.

Источник: Variety

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