Постер фильма «Терминатор: Темные судьбы»: Сара Коннор идет убивать

В преддверии выхода первого трейлера в сети появился первый постер фильма «Терминатор: Темные судьбы». «Добро пожаловать в день после Судного дня» — гласит теглайн картины под изображением Сары Коннор в исполнении Линды Хэмилтон. Судя по всему, настроена она решительно.

Сюжет нового «Терминаторы» держится в строгой тайне. Известно, что фильм станет прямым продолжением «Судного дня» и проигнорирует события всех частей после второй. Судя по всему, Сара Коннор вынуждена вновь взяться за оружие, чтобы остановить очередную попытку Skynet уничтожить человечество. Помогать ей будут усиленная Маккензи Дэвис и новое лицо борьбы с машинами Наталия Рейс. Гэбриел Луна сыграет современную модель робота-убийцы.

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