BBC выпустит ток-шоу с анимированным Владимиром Путиным

Британский телеканал BBC анонсировал новое комедийное ток-шоу, ведущим которого выступает CGI-копия президента РФ Владимира Путина. Уже готово два эпизода передачи «Сегодня ночью с Владимиром Путиным». Гости первого выпуска — Аластер Кэмпбелл, пресс-секретарь бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, и журналист Джун Сарпонг.

Во втором выпуске CGI-ведущий попытается разобраться в феминизме и поговорит о движении с Деборой Фрэнсис-Уайт, автором подкаста Guilty Feminist.

Комедийное шоу будет выходить на канале BBC Two.

Источник: BBC