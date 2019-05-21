BBC выпустит ток-шоу с анимированным Владимиром Путиным

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Британский телеканал BBC анонсировал новое комедийное ток-шоу, ведущим которого выступает CGI-копия президента РФ Владимира Путина. Уже готово два эпизода передачи «Сегодня ночью с Владимиром Путиным». Гости первого выпуска — Аластер Кэмпбелл, пресс-секретарь бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, и журналист Джун Сарпонг.

Во втором выпуске CGI-ведущий попытается разобраться в феминизме и поговорит о движении с Деборой Фрэнсис-Уайт, автором подкаста Guilty Feminist.

Комедийное шоу будет выходить на канале BBC Two.

Источник: BBC

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