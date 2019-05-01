Фото со съемок девятого эпизода «Звездных войн»: Рей против Кайло и Финн на коне

Журнал Vanity Fair опубликовал несколько фотографий со съемочной площадки блокбастера «Звездные войны: Скайуокер. Восход» в Иордане. На них запечатлено множество интересных моментов, от битвы между Кайло и Рей, до нового персонажа в исполнении Ричарда Э. Гранта. Все фотографии за авторством Энни Лейбовиц.

Две обложки журнала с Рей и Кайло Реном: