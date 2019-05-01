Фото со съемок девятого эпизода «Звездных войн»: Рей против Кайло и Финн на коне

Журнал Vanity Fair опубликовал несколько фотографий со съемочной площадки блокбастера «Звездные войны: Скайуокер. Восход» в Иордане. На них запечатлено множество интересных моментов, от битвы между Кайло и Рей, до нового персонажа в исполнении Ричарда Э. Гранта. Все фотографии за авторством Энни Лейбовиц.
Две обложки журнала с Рей и Кайло Реном:
Видео со съемок:
Сюжет новых «Звездных войн» по-прежнему держится в строгой тайне. Точно можно сказать, что фильм станет завершением трилогии сиквелов и истории Скайуокеров, после чего вся франшиза должна двинуться в новом направлении. В сети есть лишь слухи, согласно которым действие новой части развернется спустя год после событий «Пробуждения силы», генерал Хакс может обернуться предателем, а Кайло Рен и Рей должны объединиться, чтобы противостоять новой угрозе, которая придет из-за неведомых пределов далекой-далекой галактики.
Источник: Vanity Fair