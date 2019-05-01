Фото со съемок девятого эпизода «Звездных войн»: Рей против Кайло и Финн на коне

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Журнал Vanity Fair опубликовал несколько фотографий со съемочной площадки блокбастера «Звездные войны: Скайуокер. Восход» в Иордане. На них запечатлено множество интересных моментов, от битвы между Кайло и Рей, до нового персонажа в исполнении Ричарда Э. Гранта. Все фотографии за авторством Энни Лейбовиц.

Две обложки журнала с Рей и Кайло Реном:

Джей Джей Абрамс и помощники Кайло.
Новый персонаж в исполнении Кери Рассел. Актриса играет разбойницу Зорри Блисс, которая здесь представлена в Воровском квартале песчаной планеты Киджими.
Финн (Джон Бойега) и Джанна (Наоми Аки) верхом на орбаках выступают против сил Первого Ордена.
Долгое время скрывалось, кого именно играет Грант. Теперь выяснилось, что ему досталась роль Прайда — адмирала Первого Ордена. Рядом с ним стоит генерал Хакс в исполнении Донала Гилсона, который в итоге может оказаться предателем.
После продолжительного перерыва Билли Ди Уильямс вновь появится на экране в образе очаровательного Лэндо Калриссиана. Здесь он вместе с По Дэмероном (Оскар Айзек), BB-8 и Чуи сидит в кабине «Тысячелетнего сокола». Вместе с ними и новый дроид – D-O.
Судя по всему, в девятом эпизоде зрителей ждет решающая схватка между Кайло и Рей.
Новый инопланетяне девятого эпизода.
Энтони Дэниелс возвращается в роли C3PO.
И готовится к выходу.
Съемки погони, эпизод которой мелькал в трейлере.
Абрамс руководит съемками сцены с Рей.
Композитор Джон Уильямс записывает музыку к девятому эпизоду. При этом на мониторе представлен момент с участием Кэри Фишер.

Видео со съемок:

Сюжет новых «Звездных войн» по-прежнему держится в строгой тайне. Точно можно сказать, что фильм станет завершением трилогии сиквелов и истории Скайуокеров, после чего вся франшиза должна двинуться в новом направлении. В сети есть лишь слухи, согласно которым действие новой части развернется спустя год после событий «Пробуждения силы», генерал Хакс может обернуться предателем, а Кайло Рен и Рей должны объединиться, чтобы противостоять новой угрозе, которая придет из-за неведомых пределов далекой-далекой галактики.

Источник: Vanity Fair

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