Сценарист «Джона Уика» экранизирует игру «Just Cause» и еще 15 новостей дня

Андре Овредал экранизирует «Долгую прогулку» Стивена Кинга

Действие истории разворачивается в будущем, где США превратились в настоящее полицейское государство. Каждый год там проводится важное общенациональное мероприятие под названием «Долгая прогулка» — игра на выживание, участники которой, подчиняясь строгим правилам, должны безостановочно идти вперед, пока в живых не останется только один. Джеймс Вандербилт напишет сценарий адаптации.

Дерек Колстад поставит боевик по мотивам игры «Just Cause»

Главный герой серии игры — бесстрашный оперативник Рико Родригес по прозвищу Скорпион, специализирующийся на свержении диктаторов небольших, но богатых на ресурсы стран. Каждая часть «Just Cause» предлагает игрокам открытый мир с повышенным уровнем разрушительности, который они вольны исследовать и разрушать по своему желанию. Экранизация игры уже несколько лет находится в разработке. Одно время возможным исполнителем главной роли значился Джейсон Момоа, а режиссерское кресло занимал Брэд Пейтон.

Сиквел «Миньонов» выйдет 3 июля 2020 года

Если судить по названию продолжения, «Миньоны: Восхождение Грю» (Minions: The Rise of Gru), то в центре сюжета второго фильма окажется молодой Грю, который мечтает стать величайшим суперзлодеем в мире. Кроме даты релиза, информации о проекте нет.

Сиквел «Призрака» и экранизация «Часодеев» получили поддержку Фонда кино

Средства будут выделены на производство семи проектов, уже находящихся в разработке. Финансирование проведено на возвратной основе. Поддержку получили:

«Дакар», ««Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»;

«Три толстяка», «Киностудия КИТ»;

«Призрак 2», «Водород 2011»;

«Богатырь 2.0», «Лемон Филмз Студио»;

«Феномен Доуэля», «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН»;

«Часодеи. Часть 1», «Кайрос Фильм».

Трейлер фильма «Аббатство Даунтон»

Полнометражное продолжение популярного драматического сериала о жизни семьи графа Грэнтэма в начале и середине ХХ века. В фильме в их родовое гнездо решила нагрянуть высокопоставленная особа — сама королева Англии. Российская премьера «Аббатства Даунтон» состоится 31 октября.

Энтони МакКартен напишет игровую версию документалки «Три одинаковых незнакомца»

Документальная картина рассказывает о трех ребятах, которые благодаря невероятному совпадению выяснили, что они близнецы-тройняшки. Их разделили при рождении и отдали в разные семьи. Они должны быть просто счастливы, что воссоединились, но их все равно волнует, что же привело к разлуке 19 лет назад. В поисках ответа братья постепенно подбираются к страшному и неожиданному секрету. МакКартен также спродюсирует игровую версию фильма.

Netflix и Coca-Cola возродили для «Очень странных дел» напиток 1980-х

В 1985 году компания попыталась оживить потребительский интерес к своему напитку и сделала ребренд Coca-Cola, выпустив новую версию с обновленным вкусом — New Coke. Однако покупатели не приняли напиток, и вскоре он был изъят из продажи. История New Coke считает одним из крупнейших провалов в истории современного бизнеса. Netflix скооперировался с Coca-Cola, чтобы сделать New Coke частью сериала «Очень странные дела», действие которого развивается в 1980-е.

Майкл Пенья получил роль в фильме «Том и Джерри»

История фильма, совмещающего в себе игровые и анимационные элементы, вращается вокруг престижного отеля, где работает Кайла. Там же обитает мышонок Джерри, рискующий нарушить ход дорогой свадьбы. Чтобы разобраться с грызуном, девушка нанимает уличного кота Тома, но решить проблему оказывается не так уж и просто. Режиссер — Тим Стори.

Холли Хантер снимется в сериале «Наследники»

Сериал канала HBO рассказывает о семье Рой, владеющей международным медийным конгломератом Waystar Royco. Во втором сезоне они должны приложить усилия, чтобы удержать в своих руках контроль над компанией. Премьера продолжения должна состояться в 2019 году.

Сериал «Темный кристалл: Эпоха сопротивления» выйдет на Netflix 30 августа

Действие сериала развернется за несколько лет до событий фильма оригинального фильма 1982 года. Главными героями станут гелфлинги Райан, Бриа и Дит, которые выясняют, что зловещие скексисы повредили волшебный кристалл, подпитывающий жизнь в мире. Именно благодаря им начинается восстание, способное уничтожить жестоких захватчиков.

Также появились новые кадры из проекта.

Netflix выпустит супергеройскую романтическую комедию «Девочка-Омега влюбляется»

Подробностей сюжета проекта нет. Известно лишь, что действие развернется в мире, где существуют супергерои. Netflix, купивший сценарий Тима Доулинга, планирует сделать дорогостоящую картину, где будут смешаны экшен и знакомые элементы романтических комедий.

Тизер-картинка второго сезона сериала «Академия „Амбрелла“»

В Twitter-аккаунте сериала появилось фото обложки сценария первого эпизода второго сезона «Возвращение к началу». «Мы видели будущее», — гласит подпись под фото.

Дата премьеры второго сезона не сообщается.

Грег Киннир получил роль в комедийном сериале Amazon «Хорошие люди»

Проект расскажет о трех поколениях женщин, разбирающихся с жалобами студентов одного из колледжей. Им приходится сталкиваться с самыми разными проблемами современной молодежи — гендерными, социальными, политическими и религиозными. Ли Дэниелс и Уитни Каммингс написали сценарий сериала.

Грета Белламачина и Рилей МакДональд снимутся в хорроре «Томазина»

Сюжет фильма вращается вокруг девочки-подростка, чья жизнь начинает разваливаться на части после убийства матери. Жаклин Бетани поставит картину.

Фонду кино выделили 1 млрд рублей на поддержку семейного и детского кино

Согласно распоряжению министерства культуры, деньги должны пойти на финансирование «национальных фильмов для детской и семейной аудитории». Также предлагается усилить поддержку «уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов».

Аллен Хьюз поставит документальный сериал о Тупаке Шакуре

Для работы над пятисерийным проектом Хьюз получит полный доступ ко всем выпущенным и невыпущенным записям музыканта, личным дневникам и поэзии. Авторы намерены сделать самую подробную и исчерпывающую историю Тупака и во всех деталях рассказать о его карьере и жизни, оборвавшейся осенью 1996 года.

