Находка дня: Персонажи советских мультфильмов как герои «Игры престолов»

Иллюстратор Прокопий Уляшов из Сыктывкара решил совместить героев «Союзмультфильма» с героями «Игры престолов» и выпустил серию работ «Игра мультфильмов». И вот что получилось.

Заяц и Волк из «Ну, погоди!» стали Арьей и Псом, Чебурашка и Гена — Дейенерис и Дрогоном, Водяной — это, конечно же, Варис, Малыш и Карлсон — Джоффри и Тирион, Винни Пух стал мудрым Сэмом, а Пятачок — Джоном Сноу. Хоккеисты из мультфильма «Шайбу! Шайбу!» превратились в армию Белых ходоков.

«Я одинаково сильно люблю советские мультфильмы, на которых я вырос, и „Игру престолов“, которую смело можно назвать главным сериалом десятилетия. Когда рисовал, даже сам удивился, насколько органично некоторые герои подходят друг другу», — поделился художник с КиноПоиском. По словам Прокопия, идея «Игры мультфильмов» пришла еще в 2015 году, но только накануне финального сезона иллюстратор решил воплотить ее.

В скором времени Уляшов выпустит вторую часть с другими героями «Игры престолов». Ранее он представлял, как могли бы выглядеть сыктывкарские супергерои.