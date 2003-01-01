Находка дня: Персонажи советских мультфильмов как герои «Игры престолов»

СегодняОбсудить0

Иллюстратор Прокопий Уляшов из Сыктывкара решил совместить героев «Союзмультфильма» с героями «Игры престолов» и выпустил серию работ «Игра мультфильмов». И вот что получилось.

Заяц и Волк из «Ну, погоди!» стали Арьей и Псом, Чебурашка и Гена — Дейенерис и Дрогоном, Водяной — это, конечно же, Варис, Малыш и Карлсон — Джоффри и Тирион, Винни Пух стал мудрым Сэмом, а Пятачок — Джоном Сноу. Хоккеисты из мультфильма «Шайбу! Шайбу!» превратились в армию Белых ходоков.

«Я одинаково сильно люблю советские мультфильмы, на которых я вырос, и „Игру престолов“, которую смело можно назвать главным сериалом десятилетия. Когда рисовал, даже сам удивился, насколько органично некоторые герои подходят друг другу», — поделился художник с КиноПоиском. По словам Прокопия, идея «Игры мультфильмов» пришла еще в 2015 году, но только накануне финального сезона иллюстратор решил воплотить ее.

В скором времени Уляшов выпустит вторую часть с другими героями «Игры престолов». Ранее он представлял, как могли бы выглядеть сыктывкарские супергерои.

Смотрите также

HBO не собирается торопиться с приквелом «Игры престолов»

Сегодня

Всего лишь страшный сон: 9 альтернативных концовок «Игры престолов»

Сегодня

МИД Чехии поздравил Вестерос с наступлением мира

Вчера

Иван Реон: «Хуже всех была сцена изнасилования Сансы»

Вчера

Главное сегодня

«Паразиты» Пон Джун-хо: Семейка Аддамс по-корейски

Сегодня

BBC выпустит ток-шоу с анимированным Владимиром Путиным

Сегодня

«Однажды… в Голливуде» Тарантино: Брэд Питт дублирует ДиКаприо

Вчера

Фото со съемок девятого эпизода «Звездных войн»: Рей против Кайло и Финн на коне

Сегодня

Иван Реон: «Хуже всех была сцена изнасилования Сансы»

Вчера

Сценарист «Джона Уика» экранизирует игру «Just Cause» и еще 15 новостей дня

Сегодня

«Никто не отберет трон, если трона нет»: Реакция соцсетей на последнюю серию «Игры престолов»

20 мая
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании