HBO не собирается торопиться с приквелом «Игры престолов»

Программный директор канала HBO Кейси Блойс пообщался с Deadline и рассказал, как идет работа над сериалом — приквелом «Игры престолов». По его словам, кастинг проекта завершен, и съемки стартуют в ближайшее время, но HBO не намерен торопить создателей, чтобы выпустить сериал как можно скорее.

«Мне кажется, последнее, что надо делать с любым сериалом, приквелом или нет, — это торопить его, — говорит Блойс. — Так что меньше всего я хотел бы давить на приквел, потому что Джордж Р. Р. Мартин создал столь массивную вселенную. Действие развернется в этой вселенной, но Джейн Голдман создала другой сериал — с другими персонажами, в другом временном периоде, с другой динамикой. Непростая задача, но мы хотим сделать сериал в этом мире, а не копию».

Блойс не уверен, когда именно приквел, который носит неофициальное название «Долгая ночь», увидит свет. Съемки пилотного эпизода стартуют в июне, но точная дата выхода станет понятна после того, как будет готов сценарий всего сезона. В зависимости от сложности съемок будет понятно, когда выйдет сериал. Здесь Блойс вновь повторил, что HBO не хочет торопиться и выпускать его раньше времени.

Приквел расскажет о событиях, которые произошли в Вестеросе задолго до объедения Семи Королевств. Зрители увидят, как уходит золотой век героев, а мир погружается в хаос. Создатели раскроют некоторые секреты Вестероса, в том числе тайну происхождения Белых ходоков.

После пилота «Долгой ночи» станет понятно, получат ли зеленый свет и другие спин-оффы «Игры престолов». Мартин заявил, что «три из них уверенно двигаются вперед», но Блойс пока не уверен, стоит ли запускать в производство что-либо за пределами одного приквела.

«Не уверен, не думаю. Я бы точно не хотел переборщить, — признался Блойс. — В 2019-м, 2020-м и даже 2021-м у нас выходит множество разнообразных сериалов. „Игра престолов“ — фантастическая собственность, но не хотелось бы, чтобы она превратилось в источник приквелов, сиквелов и всего такого. Мне кажется, здесь главное не торопиться. Поэтому мы столько времени работаем над пилотом Джейн, потому что хотим все сделать правильно. Последнее, что нужно фанатам, — нечто сделанное в спешке, лишь бы успеть выпустить в эфир».

Джимми Киммел уже представил свою версию одного спин-оффа «Полный дом Ланнистер».

Блойс также подтвердил, что HBO не планирует выпускать сиквел «Игры престолов» с Арьей, которая в финале сериала отправилась исследовать территории на западе Вестероса. Он считает, что сериал Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса должен остаться самостоятельным произведением из восьми сезонов.

Касательно самого финала, который порадовал одних фанатов, но разочаровал других, то Блойс не сомневался, что так в итоге и будет:

«Для столь большого и масштабного сериала с такой мощной армией поклонников не думаю, что был способ порадовать всех. Если судить по реакциям в сети, к которым надо относиться с некоторой долей скепсиса, то он разделил фанатов. Что, как по мне, правильно: кому-то он понравился, кто-то его возненавидел. Суть в том, что он не оставил людей безразличными».

Источник: Deadline