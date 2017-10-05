Дэн Эйкройд рассказал о состоянии франшизы «Охотники за привидениями»

В беседе с канадским изданием 660 City News Дэн Эйкройд обсудил будущее «Охотников за привидениями». Он рассказал о возможном приквеле, действие которого разворачивается в 1960-е, и признался, что, как продюсер, должен был точнее проконтролировать фильм 2016 года.

«Я немного спятил, но понял, что должен винить себя как продюсера, — говорит Эйкройд о картине Пола Фига «Охотники за привидениями». — Бюджет вышел из-под контроля, и, как продюсер, я должен был лучше следить за процессом, но не хотел спорить с нашим режиссером».

«Ты нанимаешь режиссера, ты доверяешь режиссеру, доверяешь его видению, — продолжает Эйкройд. — Но Кейт, Кристен, Лесли и Мелисса и Пол проделали над фильмом превосходную или даже великолепную работу. Мы должны были сделать еще один фильм, но опять-таки проблемы с бюджетом заставили студию отказаться».

В итоге Sony обратилась к Джейсону Райтману, который поставит более традиционное продолжение «Охотников за привидениями». Фильм станет прямым продолжением оригинальных «Охотников за привидениями», но с новыми персонажами. Бюджет картины будет значительно скромнее, в районе 30—50 млн долларов (картина Фига обошлась студии как минимум в 144 млн долларов).

Но будущее «Охотников за привидениями» не ограничится одним фильмом. Прежде чем занять режиссерское кресло продолжения, Райтман работал над анимационным проектом, который должен был показать знакомый мир глазами призраков. Сейчас о мультфильме ничего не слышно. Сам же Эйкройд хочет сделать приквел под названием «Школа охотников за привидениями» (Ghostbusters High).

«Я написал сценарий „Школы охотников за привидениями“, где они встречаются в Нью-Джерси в 1969 году, — рассказал актер. — И мы хотим в следующие лет пять сделать из него фильм или пилот сериала».

«Сценарий у Райтмана, но мы за него еще не скоро возьмемся, — добавил Эйкройд. — Однако это прикольная идея для приквела. Только представьте этих троих персонажей в качестве подростков!»

Приквелом дело может не ограничится. По словам Эйкройда, у них есть еще пара идей для разных «Охотников за привидениями».

Источник: 660 City News

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