Сценарист «Игры престолов» поработает над сериалом «Властелин колец»

Студия Amazon подключила Брайана Когмана, приложившего руку к созданию сериалов «Игра престолов» и «В Филадельфии всегда солнечно», к работе над многосерийной адаптацией «Властелина колец». Когман будет консультировать главных сценаристов проекта Патрика МакКея и Джона Д. Пэйна.

Сюжет сериала не раскрывается. Действие проекта развернется в период Второй эпохи, за 3000 лет до трилогии Питера Джексона. В это время в Средиземье появилось и угасло государство Нуменор, между эльфами и Сауроном шли постоянные войны, было создано Кольцо Всевластья.

В остальном Amazon тщательно скрывает любые подробности сериала.

Amazon планирует выпустить пять сезонов сериала, а общий бюджет масштабного проекта оценивается в районе 1 млрд долларов.

Источник: Variety