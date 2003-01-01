Трейлеры пятого сезона «Черного зеркала»: Телефоны, куклы и недомолвки

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Серия «Смизеринс» (Smithereens) рассказывает о водителе такси, уставшем от мира, который заполонили телефоны. Он решает привлечь внимание к проблеме, но ситуация быстро выходит из-под контроля. В эпизоде снялись Эндрю Скотт, Демсон Идрис и Тофер Грейс.

«Рэйчел, Джек и Эшли тоже» (Rachel, Jack and Ashley, Too) — история одинокой девочки-подростка, которая мечтает познакомиться с любимой поп-звездой Эшли. Она и не подозревает, что жизнь певицы далека от идеальной. В эпизоде снялись Майли Сайрус, Энгаури Райс и Мэдисон Девенпорт.

В центре сюжета серии «Атакующие гадюки» два университетских приятеля, которых судьба вновь сводит вместе. Возобновленная дружба дает толчок череде событий, рискующих изменить жизни обоих. В эпизоде снялись Яхья Абдул-Матин II, Энтони Маки, Пом Клементьефф, Николь Бахари и Луди Линь.

Пятый сезон фантастического сериала-антологии «Черное зеркало» увидит свет 5 июня.

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