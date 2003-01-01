Трейлер «Однажды… в Голливуде»: Магия кино от Квентина Тарантино

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Оригинальный трейлер:

Перед каннской премьерой студия Sony выпустила второй трейлер фильма «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино. В новом ролике уже гораздо точнее прорисовывается сюжет. Звезда старого Голливуда Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) чувствует, что его время ушло, но изо всех сил цепляется за остатки своей карьеры. Тем времен его помощник и дублер Клифф Бут (Брэд Питт) чувствует себя вполне комфортно под калифорнийским солнцем.

Все действие вращается вокруг безумной жизни в Голливуде на рубеже 1960—1970-х. Новые звезды, новые фильмы, новые имена. У всех на слуху имя Чарльза Мэнсона, а в воздухе витает странная атмосфера, словно посреди ясного неба сейчас грянет гром.

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