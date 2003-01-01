МИД Чехии поздравил Вестерос с наступлением мира

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Министерство иностранных дел Чехии не смогло пройти мимо финала «Игры престолов». На официальной Facebook-странице ведомства появился пост, поздравляющий Вестерос с избранием Брана Старка на пост главы Семи Королевств и с окончанием периода нестабильности.

«Министерство иностранных дел приветствует завершение долгосрочной гражданской войны в Вестеросе. Мы считаем, что избрание Брандона Старка — положительный шаг к укреплению стабильности в королевстве и улучшению условий жизни населения», — говорится в сообщении.

Все восемь сезонов «Игры престолов» доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.