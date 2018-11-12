Трейлер «Истории игрушек 4»: Игры кончились

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В «Истории игрушек 4» катализатором всех приключений становится сделанная из подручных материалов и пластикового столового прибора игрушка, которая совсем не хочет быть игрушкой. Обычная вилка с приклеенными глазами, она просто хочет, чтобы ее выкинули в мусор, а вместо этого приходится радовать какую-то девочку.

Когда появляется возможность, Вилка сбегает на свободу. Так что теперь Вуди и его друзья должны отправиться в опасное путешествие, чтобы вернуть новую любимую игрушку своей хозяйки.

В четвертом фильме не только вернутся все знакомые по прошлым фильмам персонажи, но появятся и новые, включая канадского каскадера с голосом Киану Ривза. Но самые интересные — плюшевые Кролик и Утка, которых озвучили Кигэн-Майкл Ки и Джордан Пил.

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