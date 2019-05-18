Сериал «Правдивая ложь» выйдет на Disney+ и еще 11 новостей дня

МакДжи разрабатывает сериал «Правдивая ложь» для стрим-сервиса Disney+

Оригинальный фильм Джеймса Кэмерона вышел в 1994 году и рассказывал о правительственном спецагенте Гарри Таскере, вынужденном скрывать от жены и детей свою настоящую работу. Но вскоре вся семья Гарри окажется втянута в опасную операцию, и в итоге все тайное станет явным. Сейчас МакДжи работает над сценарием проекта, который, по словам режиссера, уже получил полное одобрение Кэмерона. Подробностей о сюжете сериала нет, но МакДжи признался, что зрителей ждет полный перезапуск.

Источник: Collider

«Человек-невидимка» с Элизабет Мосс выйдет 13 марта 2020 года

Основанный на романе Герберта Уэллса «Человек-невидимка» повествует об английском ученом-медике и физике Гриффине, который изобрел аппарат, делающий человека невидимым. Произведение неоднократно экранизировали. О сюжете нового фильма пока ничего не известно. Ли Уоннелл напишет сценарий и поставит ремейк.

Источник: Deadline

Стартовали съемки триллера Данилы Козловского о Чернобыльской катастрофе

Картина «Когда падали аисты» (рабочее название — «Опасная вода») расскажет о людях, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года. В центре сюжета — история трех специалистов, которые рискнули собственными жизнями, чтобы отправиться в сердце реактора и предотвратить второй взрыв.

Джейк Джилленхол спродюсирует криминальный триллер «Позолоченная ярость»

Сюжет картины основан на реальном преступлении: в 2015 году 34-летний Томас Гилберт-мл. застрелил своего отца, успешного инвестиционного банкира. Томас рос в комфорте, но всю жизнь думал, что Гилберт-старший считает его недостойным наследства. В конечном итоге напряжение между отцом и сыном привело к убийству. Чарли МакДауэлл занимает режиссерское кресло проекта.

Источник: Collider

Sony Interactive запустила кинокомпанию для экранизации собственных видеоигр

PlayStation Productions будет полностью контролировать перенос своих видеоигр на большой и малый экраны. За прокат отвечает студия Sony, но производство полностью ляжет на PlayStation Productions. На данный момент неизвестно, какие именно игры будут экранизированы. Прежде чем сделать выбор, кинокомпании предстоит проверить весь обширный каталог проектов, наработанный за последние 25 лет.

Источник: THR

В Санкт-Петербурге стартовали съемки сериала «Шерлок Холмс в России»

По сюжету проекта, выслеживая Джека-потрошителя, знаменитый детектив приходит к выводу, что убийца скрылся в России. Без Ватсона Холмс приезжает в Санкт-Петербург, где находит нового напарника для расследований — доктора Карцева с Пекарной улицы. Несмотря на противодействия местной полиции, они начинают распутывают мистические, жуткие, драматические преступления. Главную роль в сериале сыграет Максим Матвеев. Режиссер — Нурбек Эген. Продюсерская компания Александра Цекало «Среда» отвечает за производство.

Источник: «Российская газета»

Аквафина, Мила Кунис, Самира Уайли и Реджина Холл снимутся в черной комедии «Последние новости округа Юба»

Главную роль в фильме исполнит Эллисон Дженни. По сюжету ее героиня обнаруживает мужа в постели с другой, что приводит к его смерти от сердечного приступа. Она прячет тело и говорит всем, что он пропал без вести. Теперь все хотят помочь ей, пока она наслаждается статусом звезды. Однако со временем скрывать правду становится все труднее, особенно когда вокруг крутятся пытливая журналистка (Кунис) и решительно настроенная детектив местной полиции (Холл). Тейт Тейлор поставит картину.

Источник: Deadline

Фото со съемок блокбастера «Мстители: Финал»

Братья Руссо опубликовали в Twitter фотографию со съемок сцены из первых «Мстителей».

Также появилось фото, подтверждающее, что Краглин в исполнении Шона Ганна должен был появиться во время финальной битвы. Неизвестно только, действительно ли он присутствует в кадре или режиссеры в итоге решили отказаться от камео.

Лиза Кудроу сыграет главную роль в комедийном сериале «Хорошие люди»

Проект расскажет о трех поколениях женщин, разбирающихся с жалобами студентов одного из колледжей. Им приходится сталкиваться с самыми разными проблемами современной молодежи: гендерными, социальными, политическими и религиозными. Ли Дэниелс и Уитни Каммингс написали сценарий сериала. «Хорошие люди» выйдет на стрим-сервисе Amazon.

Источник: Deadline

Гун Ли назвала ремейк «Мулан» самым дорогим проектом студии Disney

По словам актрисы, которая сыграет в ремейке главную злодейку, бюджет картины составляет более 300 млн долларов. Информация передал Гэвин Фэн, отвечающий за данные китайского кинопроката, но точная цифра не называется. Если учесть, что речь идет только о расходах на производство, то самый дорогой фильм Disney сейчас — «Пираты Карибского моря: На краю Света», который обошелся студии в 300 млн долларов (412 млн долларов с учетом рекламы).

Дакота Джонсон и Трэйси Эллис Росс снимутся в музыкальной комедии «Каверы»

Лента расскажет об ассистентке известной певицы, которая сама мечтает стать музыкальным продюсером. Но прежде ей придется преодолеть разнообразные преграды и опасности мира современной музыки. Ниша Ганатра займет режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

Шэрон Магуайр может поставить романтическую комедию «Голосовые сообщения для Изабелль»

В центре сюжета картины — молодая девушка, которая пытается найти подходящего парня в современном Лос-Анджелесе. В итоге возможный кандидат появляется благодаря случайному голосовому сообщению. Хейли Стайнфелд сыграет в фильме главную роль.

Источник: Deadline

Новые постеры фильмов-внутри-фильма из «Однажды… в Голливуде»

В официальном Twitter-аккаунте девятой картины Квентина Тарантино появились постеры еще двух вымышленных фильмов, в которых снимался Рик Далтон, герой Леонардо ДиКаприо. «Таннер»:

И «Небраска Джим»:

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